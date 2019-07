Senaattori Pacquiao palasi kehään ja iski välisarjan vanhimmaksi maailmanmestariksi

Filippiinien nyrkkeilylegenda Manny Pacquiao palasi lauantaina ammattilaisnyrkkeilyn maailmanmestariksi kukistamalla WBA-liiton mestaruusottelussa Las Vegasissa yhdysvaltalaisen Keith Thurmanin tuomareiden hajaäänipäätöksellä. Pacquianosta, 40, tuli näin kaikkien aikojen vanhin välisarjan maailmanmestari.

Pacquiao käytti vastustajaansa lattiassa jo ensimmäisessä erässä ja hallitsi kehätapahtumia 12-eräisen kamppailun loppuun saakka melko hyvin. Verissäpäin nyrkkeilyt Thurman paransi loppua kohden, mutta vain yksi kolmesta tuomarista näki hänet paremmaksi. Kaksi muuta tuomaria pisteytti mestaruusottelun 115-112 filippiiniläisen eduksi.

– Oli hauskaa. Vastustajani oli hyvä taistelija ja nyrkkeilijä. Hän oli vahva, Pacquiao sanoi kymmenen vuotta nuoremmasta Thurmanista.

Maailmanmestari palaa työhönsä senaatissa

Thurman provosoi hyvin uskonnollista lajilegendaa ennen ottelua sanomalla ”ristiinnaulitsevansa” tämän kehässä. Las Vegasin iltaan asti tappiottomana otellut amerikkalainen uhosi myös pakottavansa Pacquiaon eläkkeelle, mutta toisin kävi.

– En ole sellainen nyrkkeilijä, joka puhuu paljon. Halusimme vain markkinoida ottelua, Pacquiao sanoi rauhallisesti.

Nyrkkeily-yleisön kiinnostus saatiinkin heräämään katsojamäärästä päätelleen. Ottelua seurasi MGM Grand Garden Arenassa täysi tupa eli yli 14 000 ihmistä.

Ammattilaisuransa 62. voiton ottanut Pacquiao ansaitsi iltapuhteestaan tiettävästi 20 miljoonaa dollaria. Filippiineillä erittäin suosittu Pacquiao on ollut pitkään mukana politiikassa ja toimii nykyisin senaattorina. Hän sai vuoden 2016 vaaleissa yli 16 miljoonaa ääntä.

– Luulisin ottelevani jälleen ensi vuonna. Nyt menen takaisin Filippiineille tekemään työtäni ja sitten päätän, Pacquiao kaavaili.

Hänen saavutuksensa vuonna 1995 alkaneella ammattilaisuralla ovat vertaansa vailla. Pacquiao on nyrkkeilyhistorian ainoa kahdeksan eri painoluokan maailmanmestari. Hänellä on ollut vuosien varrella titteleitä kärpässarjasta ylempään välisarjaan saakka.

Thurman suhtautui vastustajaansa asiaankuuluvalla kunnioituksella ottelun jälkeen. Hän ei valittanut tuomarien päätöksestä, vaikka pitikin mittelöä tasaisena.

– Tämä oli kaunis nyrkkeilyilta. Olisin toivonut pääseväni paremmin lähituntumaan. Minusta hän alkoi väsyä, mutta onhan hänellä kokemusta kehässä olemisesta. Olisi hienoa ottaa uusintaottelu, Thurman tuumi.

STT

Kuvat: