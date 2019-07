Silvasti jättää Savonlinnan oopperajuhlat helpottuneena – ”Tämä on haastava laji”

Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti aloittelee viimeistä kesää pestissään, muttei suinkaan haikeana.

– Päinvastoin olen helpottunut, koska asiat eivät varmasti tästä helpotu. Ooppera on haastava laji, ja kun tiedetään talouden rakenteet, niin nyt on oikein hyvä aika lopettaa, Silvasti sanoo.

Silvasti tunnetaan siitä, että hän on näinä kuutena vuonna ollut läsnä juhlien jokaisessa esityksessä, mutta ensi kesänä hän pysyy kotona tai kiertää vaimonsa kanssa muilla festivaaleilla.

– Ihailen ihmisiä, jotka jaksavat istua katsomassa oopperaa. Luominen on tosi hienoa ja on etuoikeutettua saada olla tekemässä oopperoita, mutta on hyvä, että jotkut haluavat niitä katsoa ja kuunnellakin, hän tunnustaa ja nauraa rehevästi päälle.

Silvastilla on tapana lopettaa erilaiset aikakaudet puhtaalla leikkauksella. Suomen kansallisoopperan solisteihin kuuluneen tenorin kulta-aika kansainvälisillä areenoilla – kuten New Yorkin Metropolitanissa, Wienin valtionoopperassa ja Bayreuthissa – ajoittui vuosiin 2000-2010. Taiteellisena johtajana hän ei ole enää astunut Olavinlinnan lavalle päärooleihin toisin kuin moni edeltäjänsä.

”Oopperaa ei tarvitse keksiä uudestaan”

Silvastin seuraaja on Savonlinnan oopperajuhlien historian nuorin taiteellinen johtaja, 32-vuotias kapellimestari Ville Matvejeff. Hän on sanonut haluavansa esitellä juhlilla tämän hetken uusia virtauksia ja nostaa uuden polven tekijöitä esiin vahvasti.

Kokenut konkari ei halua jättää seuraajalleen mitään perintöjä, mutta sanoo olevansa sitä mieltä, että oopperaa ei tarvitse keksiä uudestaan, syventää vain.

– En itsekään halunnut mitään perintöä edeltäjiltä. Olin tietysti vähän toisenlaisessa tilanteessa, kun tunnen juhlien historian aika hyvin savonlinnalaisena. Minulle on ollut itsestään selvää, että olen yrittänyt omassa arvo- ja ajatusmaailmassani seurata niitä, jotka lähtivät 1960-luvulla juhlia rakentamaan.

Silvasti aloitti uransa juhlien oopperakuorossa 16-vuotiaana legendaarisen Martti Talvelan alaisuudessa.

– Olen sitä mieltä, että taiteelliset johtajat ovat näiden juhlien kasvot ja tulevat aina olemaan. Läsnäolo on tärkeää, että yrittää olla paikalla silmät ja korvat auki ja ennakoida mahdollisia jännitteitä.

Itävallasta tulee perjantaina televisioryhmä tekemään festivaalista juttua. He haluavat Silvastin esittelevän heille koko Olavinlinnan, koska paikka tuntuu ihan mahdottomalta oopperan tekemiseen.

– Kun on oikea oopperan tekemisen palo, olosuhteet ovat toissijaiset. Kaikki ymmärtävät, ettei ihan pikkujutuista kannata alkaa kärhämöimään.

Silvasti kertoo kuitenkin miettivänsä keskinäisten kemioiden pelaamista solistien kohdalla hyvinkin tarkasti, jos ei tunne heitä entuudestaan.

– Että onko tämä niin sanottu hankala tyyppi. Joskus on sellaisiakin tullut kiinnitettyä, mutta pääsääntöisesti on niin, että jos ensimmäisenä päivänä paistaa aurinko, kun ne tulee tuohon Tallisaareen, niin peli on jo puoliksi voitettu.

Lastenoopperat jäävät harmittamaan

Silvasti varoittaa, että talouden lainalaisuuksista huolimatta olisi iso virhe lähteä säästämään oopperan teossa, jos Savonlinnan oopperajuhlat haluaa olla uskottava.

– Mehän annamme koko ajan itsestämme sitä ihan oikeaa mielikuvaa, että olemme Suomen suurin ja tunnetuin festivaali. Meidän on täytettävä se, ei me voida ruveta himmailemaan. Tai sitten on tehtävä ihan selkeitä strategisia linjauksia ja myönnettävä, että nyt tehdään toisella tavalla asioita.

Se taiteellista johtajaa jää harmittamaan, että hänenkään aikana ei saatu aikaiseksi ihan oikeaa lastenlippua.

– Ainakin vielä viime vuonna alle 30-vuotiaat ja lapset olivat samassa lippukategoriassa. Pitkässä juoksussa tämän tasoisella oopperafestivaalilla pitäisi myös olla ihan selkeä lastenoopperoiden profiili. Olen itse siihen myös syypää, että sitä ei ole vielä.

La Scala loppuunmyyty ja Sevillan parturikin lähes

Savonlinnan oopperajuhlat alkaa tänään kesän vallattoman uutuustuotannon Sevillan parturin ensi-illalla. Kuukauden kestävä festivaali päättyy 3. elokuuta.

Silvastin mukaan Sevillan parturin esityksiin on myyty jo noin 11 500 lippua, ja esitykset alkavat ensi-iltaa lukuun ottamatta olla loppuunmyytyjä.

– Uutuustuotanto on aina tärkein. Niihin laskemme suurimmat panostukset ja niissä on myös 90-prosenttisesti onnistuttu, koska ne kiinnostavat yleisöämme kaikista eniten.

Liput ensi-iltoihin eivät enää ole muita kalliimpia, mutta Silvasti arvelee monien ihmisten haluavan nähdä esimerkiksi Sevillan parturin kritiikit ennen kuin päättävät tulostaan.

Heinäkuun puolivälissä ohjelmassa on muun muassa Milanon La Scalan ensimmäinen vierailu Suomessa ja koko Pohjoismaissa. La Scala esittää Olavinlinnassa uutuustuotantonsa Giuseppe Verdin oopperan Rosvot sekä huippulaulajien tähdittämän juhlakonsertin.

Kaikki esitykset ovat Silvastin mukaan loppuunmyytyjä. Olavinlinnaan mahtuu noin 2 200 kuulijaa.

Rosvot ohjaa kysytyimpiin oopperaohjaajiin lukeutuva David McVicar, joka ohjasi Rigoleton Savonlinnan Oopperajuhlille kaksi kesää sitten. Rigoletto palaa ohjelmistoon huomenna entistä ehompana.

– Uskallan sanoa, että kyllä milanolaistenkin pitää laittaa parastaan, että pysyvät kelkassa, Silvasti kehaisee.

Festivaalin budjetti on 8,5 miljoonaa euroa, josta La Scalan vierailu haukkaa noin 2 miljoonaa euroa. Vierailun on mahdollistanut etenkin Jane ja Aatos Erkon säätiön yli miljoonan euron lahjoitus ja myös yritysten tuki.

– Siinä mielessä meidän on ehkä turha ylpistellä sillä, että tämä on juhlien historian suurin taloudellinen panostus, vaikka se totta kai menee meidän budjetin kautta. Ei vierailu olisi mahdollinen ilman ulkopuolista apua.

STT

