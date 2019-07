Sinilevä on lisääntynyt sekä merialueilla että järvillä

Sinilevän määrä on kasvanut viime viikosta Suomen merialueilla, ja levää on runsaasti veteen sekoittuneena eteläisillä ja lounaisilla merialueilla, ilmenee Suomen ympäristökeskuksen (Syke) leväkatsauksesta. Myös järvillä sinilevää on havaittu enemmän kuin viime viikolla, mutta edelleen vähemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan kesästä.

Suomen rannikolta sinilevähavaintoja on ilmoitettu Järvi-meriwiki-verkkosivulle paikoin Suomenlahdelta, Saaristomereltä ja Selkämereltä. Kansalaishavaintoja sinilevästä on ilmoitettu myös Vaasan seudulta.

– Sinilevää on runsaasti veteen sekoittuneena laajalla alueella Suomenlahdella, Itämeren pääaltaan pohjoisosassa ja Saaristomeren sekä Ahvenanmaan eteläpuolisilla avomerialueilla. Satelliittikuvien perusteella myös Selkämeren ulapalla on sinilevän määrä lisääntynyt, kertoo Syken tutkija Sirpa Lehtinen tiedotteessa.

Sinilevää odotettavissa enemmän järvillä, jos lämmin sää jatkuu

Järvillä sinilevä runsastunut, mutta sitä esiintyy edelleen vähemmän kuin tähän aikaan tyypillisesti. Sinilevää on havaittu 33:lla valtakunnallisen leväseurannan havaintopaikalla.

Runsaasti sinilevää on havaittu kahdeksalla havaintopaikalla. Erittäin runsaita sinileväkukintoja ei ole havaittu lainkaan. Kansalaisilta on saatu lisäksi viitisenkymmentä sinilevähavaintoa, joista valtaosassa levää on havaittu vähän.

– Mikäli lämmin ja tyyni sääjakso jatkuu, sinilevien pintakukintojen runsastumisen todennäköisyys kasvaa, sanoo Syken ryhmäpäällikkö Marko Järvinen tiedotteessa.

Järvillä sinilevää ja pintakukintoja on tavallisesti runsaimmin elokuun alkuviikkoina, ja esiintyminen painottuu runsasravinteisiin järviin.

http://www.jarviwiki.fi/wiki/Etusivu

STT

Kuvat: