Siperian somettajat parveilevat vaarallisen järven rannalla – ”En voi suositella hörppäämään vettä”

Bikinimimmit, suppailijat, pariskunnat ja muut sosiaalisen median vaikuttajat ovat rantautuneet poseeraamaan siperialaisen happojärven rannalle.

”Novosibirskin Malediiveiksi” nimetty uima-altaansininen järvi on tosiasiassa teollisuusalueen jäteallas.

Energiayhtiö Siberian Generating Companyn edustaja sanoo järven houkuttelevan värin olevan peräisin kalsiumoksidista. Yhtiön edustajan mukaan lillinki ei ole myrkyllistä, mutta poltettu kalkki on tehnyt järven pohjasta savimaisen, ja sieltä voi olla vaikeaa kampeutua kuivalle maalle.

Tosiasiassa voimakkaan emäksinen kalsiumoksidi on ihmisille haitallista.

– Ihottumani on jo lähtenyt, mutta en voi suositella hörppäämään vettä, sanoo Aleksei Tsherenkov, jonka järven äärellä otetusta Instagram-kuvasta on tykätty 400 kertaa.

STT

