Siviilikanteesta Kevin Spaceyta vastaan luovuttiin, näyttelijä ei silti vapaudu rikossyytteestä

Näyttelijä Kevin Spaceyta seksuaalisesta ahdistelusta syyttänyt mies on luopunut siviilikanteesta näyttelijää vastaan. Luopumisen syytä ei kerrottu.

Spacey ei kuitenkaan vapaudu rikossyytteistä, jotka nostettiin häntä vastaan tammikuussa samaan tapaukseen liittyen. Spacey on kiistänyt syyllistyneensä rikokseen.

Epäilty ahdistelu tapahtui ravintolassa Massachusettsin osavaltiossa vuonna 2016. Tapahtuma-aikaan 18-vuotias mies on kertonut Spaceyn juottaneen hänelle alkoholia, minkä jälkeen Spacey oli laittanut käden miehen housuihin ja kosketellut tätä.

STT

Kuvat: