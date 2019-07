Sivulliset auttoivat lapsen ulos palavasta autosta Raaseporissa

Raaseporissa sivulliset auttoivat lapsen ulos palavasta autosta iltapäivällä, kertoo Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos. Auto paloi huoltoaseman pihalla.

Pohjan Shellillä olleessa autossa oli syttymishetkellä sisällä lapsi, jonka kaksi sivullista avustivat ulos.

Lapsi on hengittänyt jonkin verran savukaasuja, mutta on pelastuslaitoksen mukaan muuten hyvävointinen.

Kun auttajat saivat lapsen autosta, he sammuttivat autoa alkusammuttimilla. Paikalle päästyään pelastuslaitos varmisti, että ajoneuvo on sammunut ja tarkisti lapsen tilan. Pelastuslaitos kiittelee tiedotteessa auttajia, jotka toimivat nopeasti ja määrätietoisesti.

STT