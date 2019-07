SM-mitalikaan ei nyt ole itsestäänselvyys Liipolalle – jo neljäs Suomen moukarimies ylitti tällä kaudella 73 metriä

Elokuun alun Kalevan kisoissa tullaan näkemään erittäin mielenkiintoinen miesten moukarinheittokilpailu. Myös tason laajuus on viime vuosiin verrattuna poikkeuksellisen hyvä, vaikka Euroopan huippulukemia ei toki vielä nähdäkään.

Perjantai-iltana Töysässä viisi heittäjää ylitti 70 metrin rajan. Viidenneksi sijoittuneen Tommi Remeksen tulos oli 70,31. Yli tuon noteerauksen heitti koko viime vuonna vain viisi miestä, ja vastaavaan pystyi sekä vuonna 2017 että 2016 kuusi urheilijaa. Lisäksi lajin suomalaistähti David Söderberg ei ole vielä edes aloittanut kilpailukauttaan.

Someron Esan Henri Liipola sijoittui Töysässä neljänneksi viimeisen heiton tuloksella 71,25 metriä. Hän kokosi itsensä sikäli mallikkaasti, että viidestä muusta heitosta vain yksi mittautettiin ja sekin jäi lukemiin 66,78.

Liipola on voittanut kaksi viimeistä Suomen mestaruutta hieman yli 72 metrin tuloksilla. Kahden viikon kuluttua Lappeenrannassa moiset lukemat eivät välttämättä mestaruuteen riitä.

Aleksi Jaakkolasta tuli perjantaina jo neljäs suomalaisheittäjä, joka on rikkonut 73 metrin rajan tällä kaudella. Ikävistä polvivammoista toipuneen 21-vuotiaan heittäjän voittotulos 73,76 jäi vain sentin päähän ennätyksestä.

Muut yli 73 metrin heittäjät ovat Töysässä toiseksi heittänyt Aaron Kangas ja kisan kolmonen Tuomas Seppänen. Tulevaisuuden kannalta merkittävää on se, että Jaakkola, Kangas, Liipola ja Remes ovat alle 26-vuotiaita.

Lajin tulosraja Dohan MM-kilpailuihin on 76 metriä. Kisapaikan on varmistanut 23 heittäjää, kun mukaan otetaan kaikkiaan 32 urheilijaa. Viimeinen Dohaan oikeuttava ranking-tulos on tällä hetkellä 74,54.