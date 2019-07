Somerniemellä sirkustellaan uuden katetun katsomon edessä

Somerniemeläisen Pentti Mannerin ei ole tarvinnut miettiä viime kuukausina, mitä tekisi vapaa-ajallaan. Somerniemen Musiikkiteatterin jättiurakka eli uuden katsomon tekeminen on pitänyt eläkkeellä olevan kirvesmiehen kiireisenä. Aiemmin monissa musiikkinäytelmissä nähty Manner on käyttänyt taitojaan estradin sijasta sahan ja vasaran varressa.

– Yli 300 tuntia täällä on mennyt. Välillä päivä on venynyt 13 tuntiin, Manner kertoo.

Katsomourakan tuntee nahoissaan myös musiikkiteatterin puheenjohtaja Emmi Ali-Yrkkö . Lupabyrokratia ja EU-tuen tuoma paperisota ovat vaatineet myös osansa.

Ali-Yrkkö katsoo viime viikolla valmiiksi saatu 308 hengen katettua katsomoa, josta tehtiin tukirakenteita lukuunottamatta kaikki talkoilla.

– Olo on nyt valtavan helpottunut. Vaikka etukäteen oli varautunut isoon urakkaan, työmäärä yllätti silti.

Ali-Yrkkö antaa ison kiitoksen talkoolaisille, joita oli mukana kuutisenkymmentä.

– Talkoolaisia oli helppo saada. Tässä tarvittiin kuitenkin myös rakennusalan ammattitaitoa, jota on aika harvalla. Onneksi meillä oli 4– 5 miehen porukka, joka hallitsee homman.

Katsomo maksoi 125 000 euroa. Rahaa saatiin myös yrityksiltä ja yksityisiltä.

– Saimme muun muassa katsomon muovituolit hankittua myymällä tuoli-osuuksia, Ali-Yrkkö kertoo.

Uuden katsomon liepeillä käy arki-iltana melkoinen säpinä, sillä musiikkiteatteri valmistautuu kesän näytelmään. Emmi Ali-Yrkön ja toisen teatterin pitkän linjan tekijän Salla Ojalan kirjoittama Yhtä sirkusta vie sirkuksen värikkääseen maailmaan. Ohjaaja Laura Hurme katsoo vilskettä hyvillään.

– Tämä on aivan mahtavaa. Harvassa paikassa on näin suurta ja energistä nuorisojoukkoa, jonka kanssa saa tehdä töitä, Hurme huomauttaa.

Turussa asuva Hurme ohjaa nyt Somerniemellä ensi kertaa. Hän on kuitenkin Salon seudulla tuttu nimi, sillä hän ohjasi keväällä Salon Teatteriin Maailman ympäri 80 päivässä. Hän on toiminut aiemmin kahtena kesänä ohjaajana myös Someron Tupanäyttämöllä.

Somerniemen kesän näytelmässä on mukana noin 40 näyttelijää, sillä musiikkiteatteri on vetänyt vuosi vuodelta uusia kasvoja mukaan. Varsinkin nuoret ovat löytäneet paikan.

– Tämä on ohjaajalle todella kiitollinen tilanne, vaikka nimien oppimisessa riittääkin työtä, sillä ainakin 20:n nimi alkaa a:lla, Hurme naurahtaa.

Ison joukon ohjaamista helpottaa se, että käsikirjoittajat olivat miettineet valmiiksi eri rooleille tekijät.

– Tämä oli järkevää, sillä he tuntevat ihmiset, Hurme toteaa.

Hurme huomauttaa Y htä sirkusta tarjoavan paljon energiaa, hyvää musiikkia ja näyttävyyttä, sillä sirkuksen maailma on täynnä visuaalisia elementtejä. Kyse ei ole kuitenkaan vain tempuista ja värikkäistä hahmoista, sillä sirkuksessa pätevät ihmiselämän lait.

– Arkiset ihmissuhdekuviot kuuluvat myös sirkukseen, jossa koetaan niin rakkautta, mustasukkaisuutta kuin inhoa. Kaiken taustalla on hyvä tarina, Hurme korostaa.

Musiikki on tuttuun tapaan Somerniemellä isossa osassa. Näytelmän kappaleista valtaosa on kokonaan uusia.

Musiikin puolella tärkeässä roolissa on paimiolainen Roope Kivimaa , joka on säveltänyt Salla Ojalan sanoittamat uudet kappaleet. Kivimaa on myös sovittanut kaikki näytelmän laulut, lisäksi hän toimii näytelmän bändin kapellimestarina.

– Olen ollut aina kiinnostunut elokuvamusiikista, joten on ollut hienoa päästä tekemään omia kappaleita, Kivimaa huomauttaa.

Emmi Ali-Yrkkö pyysi Kivimaan mukaan Somerniemen musiikkiteatteriin monta vuotta sitten, kun molemmat työskentelivät opettajina Someron Joensuun koulussa. Kivimaa on pysynyt tiiviisti mukana kuvioissa, vaikka työ on nykyään Paimiossa.

– Täällä on lahjakkaita ja innokkaita soittajia ja näyttelijöitä, joiden kanssa on mahtava tehdä töitä.

Musiikin tyylilajit vaihtelevat näytelmässä herkistä rakkausballadeista mahtipontiseen oopperamaiseen ilmaisuun. Samalla ne johdattavat katsojat eri tunnelmiin.

– Teatterissa minua kiehtoo nimenomaan se, että musiikki on osa tarinaa ja johdattaa sitä eteenpäin, Kivimaa sanoo.

Somerniemen Musiikkiteatterin Yhtä sirkusta kesätorin kupeessa Metsolassa 26.7–10.8. Ensi-ilta 26.7 kello 19.

Yleisön edessä unohtuu kaikki muu

jaovat viidettä vuotta mukana Somerniemen Musiikkiteatterissa. Lindberg esittää tällä kertaa sirkuksen eläintenkouluttajaa ja Vuorela byrokraattia, jonka päähän mahtuvat vain säännöt.

Vuorela ja Lindberg nauttivat täysillä näyttämöllä olosta.

– Harjoituksissa tunne ei ole vielä ihan sama, mutta kun yleisö on paikalla, unohtaa kaiken muun. Silloin on kuin kuplassa oman roolihahmon sisällä, Lindberg kertoo.

Vuorela nyökkää vieressä:

– Pohdin etukäteen paljon roolihahmoani sekä piirteitä, joita siihen kuuluu. Näyttämöllä suljen kaiken muun ulkopuolelle.

Lindberg ja Vuorela ylistävät Somerniemen Musiikkiteatterin yhteishenkeä.

– Täällä on todella kivaa. Tänne oli myös helppo tulla, koska täällä on niin paljon muita nuoria.

Lindberg opiskelee parhaillaan lastentarhanopettajaksi. Vuorela aloittaa puolestaan syksyllä kauppatieteiden opinnot Oulussa. Molemmat haluavat jatkaa näyttelemistä, vaikka eivät siitä ammattia kaavailekaan.

– Menen Oulussa ilman muuta ylioppilasteatteriin, sillä teatterin kautta saa niin paljon mukavaa tekemistä, Vuorela sanoo.