Suunnitelmat vähentää Someron terveyskeskuksen päivystyksen aukioloa eivät ilahduta somerolaisia. Virpi Kulo on yksi monista asukkaista, joka tyrmää kaavailut saman tien.

– Tämän kokoisessa kaupungissa on oltava terveyskeskuspäivystys myös iltaisin, hän painottaa.

– Täällä on paljon pieniä lapsia, vanhuksia ja sairaita. Julkisen liikenteen yhteydet ovat huonot eivätkä linja-autot kulje iltaisin mihinkään. Kaikilla ei ole autoa, millä liikkua.

Kulo sanoo, että päivystyksen puolesta puhuu moni asia ampiaisista ja koko ajan lisääntyvästä punkkikannasta lähtien.

– Olen itsekin sairastanut borrelioosin ja puutiaisaivokuumeen, jotka olivat edenneet huomaamatta. Silloin minut vietiin tajuttomana Tyksiin.

Kulon mielestä Someron terveyskeskuksen päivystysaikaa pitäisi vähentämisen sijaan jatkaa iltayhdeksään tai -kymmeneen.

– Siihen mennessä lapsetkin ovat nukkumassa eikä satu niin paljon vahinkoja, hän sanoo.

Nykyään Someron terveyskeskuksen päivystys on avoinna maanantaista torstaihin iltaseitsemään ja perjantaisin iltakuuteen. Someron perusturvalautakunta tutkii mahdollisuutta sulkea päivystys jo kello viideltä iltapäivisin tiistaista perjantaihin. Lokakuuhun kaavailtu muutos pitäisi päivystyksen maanantaisin avoinna iltakuuteen.

– Huono ajatus, Markku Ali-Väärälä kritisoi.

– Päivystys päättyy aivan liian aikaisin, jos se jo viideltä loppuu. Työssä käyvätkään eivät ehdi sinne millään, Antti Ali-Väärälä muistuttaa.

Isä ja poika ovat itse joutuneet turvautumaan päivystykseen harvoin, mutta silloin on ollutkin jo tosi kyseessä.

– Sain vuosi sitten infarktin ja minut lähetettiin Someron päivystyksestä Turkuun. Onneksi se sattui iltapäivällä ja arkena ennen pääsiäispyhiä, Antti Ali-Väärälä tuumaa ja kertoo selvinneensä hyvin.

– Infarkti oli lievä.

Severi Pohjaranta vierastaa ajatusta päivystysajan lyhentämisestä.

– Huono hommahan se on ja heikentää paikkakunnan palveluja, hän toteaa.

Teija Aarnisaari toivoo terveyskeskuspäivystyksen säilyvän nykyisellään. Myös Marja Hilpi vastustaa päivystysajan lyhentämistä:

– Mieluummin ei. Toivotaan, että aukioloa ei supisteta. Töistä on vaikea ehti ennen viittä oman paikkakunnan terveyskeskukseen, hän muistuttaa.

– Olen käyttänyt paljon terveyskeskusta ja päivystystäkin, kun mieheni sairasti vakavasti.

Someron terveyskeskuksen yö- ja viikonloppupäivystys on tällä hetkellä Forssassa.Perusturvalautakunta aikoo selvittää, olisiko päivystysyhteistyö mahdollista Salon sairaalassa ja millaisin kustannuksin.

Virpi Kulo pitää Saloa luontevampana suuntana somerolaisten yöpäivystykselle.

– Forssassa en käy muutenkaan, hän toteaa.

Myös Ali-Väärälät valitsisivat päivystyspaikaksi Salon Forssan sijaan.

– Mieluummin menisin Saloon, mutta tietenkin pääasia on, että jostain saa apua, kun sitä tarvitsee, Markku Ali-Väärälä korostaa.

Marja Hilpi sanoo, että hänelle on aivan sama, kumpaan suuntaan pitää lähteä, jos muualle on lähdettävä päivystykseen. Teija Aarnisaari kallistuu ajomatkan kymmenen kilometrin erotuksen takia Forssan kannalle.

– Se on vähän lähempänä kuin Salo, hän huomauttaa.

Myös Severi Pohjaranta puntaroi yöpäivystystä matkan kannalta ja arvioi, ettei matka-ajassa ole suurta eroa.

Somerolla on seitsemän terveyskeskuslääkärin vakanssista, joista kolmessa on viranhaltija ja neljää hoitavat sijaiset. Lähiaikoina kaksi virkalääkäreistä on jäämässä eläkkeelle.

Somerolla on jo vuosikaudet kamppailtu vakituisten terveyskeskuslääkäreiden saamiseksi paikkakunnalle. Perusturvalautakunnan tietojen mukaan nykyään on vaikeuksia jo muidenkin terveydenhuollon ammattilaisten pestaamisessa.

Perusturvalautakunta käsitteli juhannusviikolla esitystä terveyskeskuspäivystyksen supistamisesta, mutta palautti asian uudelleen valmisteluun. Se haluaa tietää, miten päivystysajan lyhentäminen vaikuttaisi kustannuksiin, kun Forssan sairaalan päivystyksen käyttö kasvaisi. Myös vaikutukset Someron terveyskeskuksen nykyisiin vakansseihin ja paikallisiin apteekkipalveluihin selvitetään. Lautakunta haluaa lisää tietoa myös siitä, miten perusturvan eri yksiköissä järjestettäisiin lääkäripalvelut virka-ajan jälkeen.

Apteeki ovi käy tiuhaan vielä alkuillasta

Someron apteekki on avoinna arkisin kello 19:ään ja lauantaisin kello 15:een. Apteekkari Marja Mäkipää toteaa, että apteekissa toki seurataan terveyskeskuksen aukioloaikoja, mutta toimitaan itsenäisesti.

– Meillä käy iltaisin hyvin paljon muitakin asiakkaita kuin terveyskeskuksen päivystyksestä tulevia. Ruokakauppojen pidennetyt aukioloajat ovat lisänneet myös apteekissa asiointia iltaisin, hän kertoo.

Someron apteekki muutti pääkadun varresta S-marketin ja Alkon kiinteistöön kolmisen vuotta sitten. Mäkipää sanoo, että apteekkiasiakkaiden määrä on kasvanut uuden paikan myötä.

– En ainakaan heti menisi lyhentämään aukioloaikojamme, vaikka päivystyksen ajat vähenisivät. Toivon tietenkin, että Someron terveyskeskuksen aukioloajat säilyvät entisellään, hän painottaa.