Someron urheilukentällä poikkeusjärjestelyt

Someron urheilukentällä on tänä kesänä poikkeusjärjestelyt monitoimihallin remontin takia. Poikkeusjärjestelyjen vuoksi urheilukentän katsomorakennuksen puku- ja muut tilat on lukittu uimahallin kesätauon ajan.

Someron Liikunnan toiminnanjohtaja Veera Hälli kertoo, että järjestelyn taustalla on Someron Liikunnan henkilökunnan kesälomien keskittäminen.

– Uimahallin kahvio ja asiakaspalvelu on aiemmin pidetty uimahallin kesäsulun aikana auki, koska monitoimihallin kuntosali on ollut avoinna läpi kesän. Nyt monitoimihalli on suljettu remontin takia, joten myös uimahallin kahvio on kiinni. Päätimme keskittää työntekijöiden kesälomat, koska toimintaa on vähän, Hälli huomauttaa.

Hälli korostaa, että urheilukenttää voi käyttää liikunnan harrastamiseen, vaikka katsomorakennuksessa olevat tilat ovatkin lukossa.

– Seurojen yleisurheilu- ja jalkapallotapahtumat toteutuvat normaalisti, sillä seuroilla on katsomorakennuksen pukutiloihin ja varastoihin avaimet, Hälli toteaa.

Viime viikolla alkanut uimahallin kesäsulku jatkuu elokuun 11. päivään saakka.