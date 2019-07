Stanley Cup riitti näytöksi – mestarimaalivahti vältti välimieskäsittelyn ja sai mieluisan jatkosopimuksen St. Louisiin

Jääkiekon NHL:n mestaruuden voittanut St. Louis Blues teki kahden vuoden jatkosopimuksen maalivahti Jordan Binningtonin kanssa. Binnington lähti viime kauteen St. Louisin nelosmaalivahtina, mutta raivasi kauden kuluessa itsensä suureen torjuntavastuuseen. Keväällä hän oli yksi joukkueen luottomiehistä, kun St. Louis saavutti ensimmäisen Stanley Cupinsa.

– Olen iloinen, että saimme tehtyä tämän sopimuksen. Olen innostunut ja motivoitunut jatkamaan hommiani ja tuomaan menestystä St. Louis Bluesin organisaatiolle, 26-vuotias Binnington tuumi seuran verkkosivuilla.

Ilman sopimusta kauden jälkeen ollut Binnington asetettiin välimieskäsittelyyn, jossa puolueeton osapuoli laatii seuralle ehdotelman sopimuksesta. Välimieskäsittelyssä seuran on hyväksyttävä sopimusehdotelma tai muuten pelaajasta tulee rajoittamaton vapaa agentti ja muut NHL-seurat voivat neuvotella sopimuksesta pelaajan kanssa.

Binningtonin sopimus oli asetettu käsiteltäväksi 20. heinäkuuta, mutta St. Louis kiinnitti maalivahtinsa 8,8 miljoonan dollarin arvoisella sopimuksella eikä välimieskäsittelyä lopulta tarvittu. Miehen kausipalkaksi muotoutuu 4,4 miljoonaa dollaria eli vajaat 4 miljoonaa euroa.

St. Louisin maalivahtikaartista suomalainen Ville Husso on edelleen ilman sopimusta, ja hän on seuran asettamana välimieskäsittelyssä. Husson sopimus käsitellään 22. heinäkuuta, ellei St. Louis tee hänen kanssaan sopimusta ennen sitä.

Husso pelasi menneellä kaudella farmiliiga AHL:ssä San Antonion maalilla.

STT

