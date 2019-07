Sudan sulkee maan oppilaitokset – viisi kuoli luoteihin mielenosoituksessa maanantaina

Sudanin viranomaiset ovat sulkeneet maan kaikki oppilaitokset keskiviikosta alkaen toistaiseksi. Valtionmedia SUNA kertoi tiistaina, että viranomaisten käsky koskee esikouluja sekä ala- ja yläkouluja.

BBC:n mukaan neljä opiskelijaa ja yksi aikuinen ammuttiin kuoliaaksi mielenosoituksessa. Välikohtaus sattui maanantaina Sudanin keskiosassa Al-Obeidin kaupungissa, jossa osoitettiin mieltä ruoka- ja polttoainepulan takia. AFP:n mukaan kaikki viisi kuollutta olivat opiskelijoita.

Ampumatapausten jälkeen opiskelijat ovat käynnistäneet uusia mielenosoituksia. Mielenosoittajat ovat syyttäneet pelättyä, puolisotilaallista Rapid Support Forces -järjestöä ampumisista.

– Opiskelijoiden tappaminen on kansakunnan tappamista, sadat koulupukuihin sonnustautuneet lapset ja nuoret huusivat heiluttaessaan Sudanin lippuja pääkaupunki Khartumin kaduilla.

Myös muissa kaupungeissa opiskelijat lähtivät kaduille osoittamaan mieltä.

Neuvottelut sotilasjuntan ja mielenosoittajien välillä peruttiin

Mielenosoittajien kuolemat tapahtuivat vain päivää ennen kuin siviilihallintoa vaativien mielenosoittajien edustajien oli määrä istua neuvottelupöytään maata hallitsevan sotilasjuntan johdon kanssa. Tarkoituksena oli neuvotella osapuolten aikaansaaman hauraan sovun yksityiskohdista. Neuvottelut kuitenkin peruttiin.

Sudan on ollut sotilasjuntan vallassa sen jälkeen, kun armeija syrjäytti pitkäaikaisen presidentin Omar al-Bashirin huhtikuussa kuukausia jatkuneiden mielenosoitusten jälkeen.

Sotilasjuntta ja siviilihallintoa vaatineet mielenosoittajat tekivät aiemmin tässä kuussa sopimuksen tulevien vuosien vallanjaosta.

Vallanjako on määrä toteuttaa aluksi siten, että Sudania luotsaa kolmen vuoden ajan riippumaton neuvosto, jonka johdossa ovat ensin sotilaat ja sitten siviilit. Tämän siirtymäkauden jälkeen maassa on tarkoitus järjestää vaalit.

https://www.bbc.com/news/topics/cq23pdgvgm8t/sudan

STT