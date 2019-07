Sudanin sotilasjuntan kenraali: juntta on estänyt vallankaappausyrityksen

Sudanissa maata johtava sotilasjuntta on estänyt vallankaappausyrityksen, kertoo juntan kenraali.

Kenraali Jamal Omar sanoi Sudanin televisiossa, että 12 upseeria ja neljä sotilasta on pidätetty vallankaappausyritykseen liittyen. Hänen mukaansa pidätetyt, joista osa oli jo eläkkeellä, olisivat olleet armeijan ja maan tiedustelu- ja turvallisuusviranomaisen palkkalistoilla.

Omar ei täsmentänyt, milloin vallankaappausta olisi yritetty. Viranomaiset koettavat nyt selvittää, kuka vallankaappauksen oli suunnitellut.

Kenraalin mukaan vallankaappauksen tarkoituksena oli estää sotilasjuntan ja siviilihallintoa vaatineiden mielenosoittajien viime viikolla saavuttama sopu.

Osapuolet neuvottelevat parhaillaan sopimuksen yksityiskohdista. Maahan on tarkoitus perustaa kolmen vuoden ja kolmen kuukauden ajaksi riippumaton neuvosto, joka koostuu kuudesta siviilistä ja viidestä armeijan edustajasta. Sopimuksen mukaan neuvostoa johtaa ensimmäisen 21 kuukauden ajan sotilasedustaja, minkä jälkeen johtajan paikka siirtyy siviileille 18 kuukaudeksi.

Sotilasjuntta ei halunnut taipua siviilihallintoon

Sudanin tilanne on ollut veitsenterällä jo kuukausia. Viime vuoden joulukuussa mielenosoittajat nousivat vaatimaan pitkäaikaisen presidentin Omar al-Bashirin eroa. Al-Bashiria epäillään muun muassa korruptiosta. Hän on myös kansainvälisen rikostuomioistuimen etsintäkuuluttama epäiltynä sotarikoksista.

Huhtikuussa sotilasjuntta syrjäytti presidentin. Syrjäyttämisen jälkeen valtaan nousseet sotilasjohtajat ovat ennen nyt saavutettua sopua torjuneet mielenosoittajien vaatimukset siviilihallintoon siirtymisestä. Kesäkuun alussa kymmeniä ihmisiä kuoli ja satoja loukkaantui, kun viikkoja kestänyt istumamielenosoitus hajotettiin väkivaltaisesti. Kuun lopulla järjestettiin uusia mielenosoituksia ympäri maata, eikä kuolonuhreilta vältytty silläkään kertaa.

Neuvotteluissa välittäjänä toimineen Afrikan unionin edustajan mukaan sotilasjuntta ja mielenosoittajat ovat sopineet myös aloittavansa riippumattoman tutkinnan viime viikkojen väkivaltaisuuksista, mukaan lukien kesäkuun alun tapahtumat.

STT