Suomalaisia epäkohtia 1/2

JUHA RUUSUVUORI. Hilpeähkössä ja hauskahkossa kesäsarjassamme julkaisemme tänään salaisen haastattelun, jonka brittiläinen laatulehti The Observian teki Suomessa. Haastattelun tekijä on Sir Jeremy Witch-Hunt ja tekstin vuodettua julkisuuteen ovat kaikki maailman huomattavimmat mediat, venäläisiä lukuun ottamatta, siteeranneet sitä.

Tekstissä pulpahtelee esiin tunnetuimpia suomalaisen yhteiskunnan epäkohtia, mehän tiedämme että tässä maassa lähes kaikki on päin prinkkalaa.

Sir Jeremy vieraili aluksi kaupungeissa, seuranaan tyypillinen suomalainen Pena, jonka hän oli löytänyt jostakin.

Sir Jeremy: Täällä Mälikkälän peruskoulun keittiössä käy kova vipinä. Ruokaa valmistetaan lihansyöjille, lakto-ovo-vegetariaaneille ja vegaaneille. Olen kuullut, my dear friend, että tämä muka olisi ilmaista kaikille?

Pena: Joo, kai se on. Mutta ruoka on pahaa. Muistan hyvin, että kansakoulussa saatiin vain limaista kaalikeittoa, tytisevää veripalttua ja välitunnilla turpaan.

Sir Jeremy: Meillä kun saa vain hampurilaisia, maksusta.

Pena: Hampurilainen on hyvä ateria. Ei saa meillä.

Sir Jeremy: Mutta entä jatko-opinnot? Onko totta, että yliopistoissa voi opiskella ilmaiseksi? Jopa tohtoriksi voi väitellä ilman lukukausimaksuja?

Pena: Kaipa. Mutta kuka jaksaa istua kuivilla luennoilla.

Sir Jeremy: Meillä voivat vain rikkaat opiskella.

Pena: Täällä kaikki joutuvat lukemaan tarpeettomia asioita.

Sir Jeremy: Kuulin, että teillä on kirjastoverkko myös pienillä paikkakunnilla. Ja monin paikoin kiertelevät kirjastobussit.

Pena: Ei siellä kirjastossa saa edes pelata koronaa. Ja tietokoneetkin on laitettu niin, että kaikki näkevät missä minä surffaan.

Sir Jeremy: Veikkaanpa, old chap, että tämä edesauttaa yleissivistyksen hankkimisessa. Onko totta myös, että maa on täynnä kansalaisopistoja, joissa voi pikkurahalla vaikka lukea kieliä tai melkein mitä tahansa?

Pena: Sellainen on vain vanhoille mummuille. Mitä lienee ompeluseuratoimintaa. Minä tykkään metsästää, enkä tarvitse siihen valtion tukiaisia.

Sir Jeremy: Todellako, old sport? Kettuja ehkä? Mutta nyt viimeiseen kysymykseeni. Kuinka ihmeessä teillä, ystäväiseni, voi olla niin suuri kansanarmeija, että voitte polkaista liikkeelle 300 000 sotilaan joukon kriisitilanteessa? Tämähän on pieni maa. Siellä täytyy olla hyvät palkat.

Pena: Ei siitä rahaa saa. Suurin osa haluaa suorittaa asevelvollisuutensa.

Sir Jeremy: Minun pitää nyt lopettaa haastatteluni ensimmäinen osa tähän. Tämä on maa, jota ei edes Tolkien olisi kyennyt luomaan hurjimmissa kuvitelmissaan. Ehkäpä löydämme lisää epäkohtia ensi kerralla, kun vierailemme syvimmässä viidakossa, anteeksi maaseudulla.

Bye-bye siihen saakka ja muistakaa syödä kaurapuuronne!

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.