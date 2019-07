Suomalaisia epäkohtia 2/2

JUHA RUUSUVUORI. Hilpeänkaameassa kesäsarjassamme julkaisemme nyt The Observian -laatulehden haastattelun toisen osan. Sen laati maassamme laajalti matkaillut Sir Jeremy Witch-Hunt, joka haastatteli aktiivisesti helsinkiläisestä taksijonosta löytämäänsä Penaa.

Tämä lähteidenhankintamenetelmä on tuttu monille laatulehdille.

Sir Jeremy: Olemme nyt Ala-Huikkaan kunnassa jossakin Lapin lähistöllä. Lintuset laulavat, ruusut tuoksuvat, taivas on sininen ja meri läikehtii kuin porolauma. Kukaan ei näytä hukkuvan, sillä juhannus on jo ohitettu. Mutta kuinka helppoa täällä on, rakas Pena, liikkua luonnossa? Missä ovat aidat ja kävelypolut?

Pena: No meillä on tämä jokamiehenoikeus. Missä tahansa saa liikkua, kunhan ei mene ihmisten pihoihin toikkaroimaan.

Sir Jeremy: Tuo kuulostaa mahtavalta.

Pena: Käveleminen on kyllä niin raskasta, että me mieluummin ajelemme mönkijöillä metsissä ja soitamme torvea nortti huulessa.

Sir Jeremy: Teidän kansanperinteenne on niin kovin mielenkiintoinen. Siellä metsässä voi varmaan yöpyä jonkinlaisissa retkeilymajoissa?

Pena: Ei, vaan me yövymme kesämökeissä, joita jokaisella perheellä on yksi tai kaksi kappaletta. Suomessa on yli puoli miljoonaa kesämökkiä. Me pidämme rauhasta ja eristyneisyydestä. Jos joskus haluamme tavata muita ihmisiä, menemme kesäfestivaaleille, joita heinäkuussa järjestetään kolme per päivä.

Sir Jeremy: Täällä Suomessahan on tosi pitkä matka joka paikkaan. Paljon näkee dieselautoja ja olen kuullut, että jokin suomalainen öljy-yhtiö myy jätedieseliä, jota tehdään teollisuusjätteestä kuten minkinraadoista. Päästöjä ei tule juuri ollenkaan.

Pena: Saattaa olla niin. Minä itse ajan löpöllä. Nykyisin koetan ajella vähän hiljempaa, koska viime kesänä törmäsin hirveen.

Sir Jeremy: Sairaalamaksujen täytyy olla valtavan korkeita täällä. Teillähän on tarjolla maailman parasta lääkärinhoitoa todella pienelle kansalle.

Pena: No, me maksamme noin viisikymppiä yhdestä erikoissairaanhoidon hoitopäivästä.

Sir Jeremy: Astonishing, old chap! Kuulin myös, että teillä olisi ilmainen neuvola odottaville äideille ja synnytyksen jälkeen myös lapsille. Miksi sitten täällä ei synny enemmän lapsia?

Pena: Kai me ajamme liikaa mönkijöillä metsissä. Tai ehkä emme ole tajunneet miten hyvin täällä asiat ovat.

Sir Jeremy: Tule joskus kylään kartanooni Sussexissa. Minulla on aivan samat edut ja vapaudet kuin teillä täällä Suomessa, vaikka aatelissukuni on vasta 700 vuotta vanha.

Pena: Kiitos, juu. Voidaanko vähän metsästellä?

Sir Jeremy: Yeah, old sport, minulla on jokamiehenoikeus kaikella maalla, jonka omistan.

Kirjoittaja on Taalintehtaalla asuva kirjailija.