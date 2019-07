Suomalaisliikemieheen kytkeytyvässä huume- ja dopingtutkinnassa epäillään myös Helsingin poliisin poliisimiestä törkeästä dopingrikoksesta

Laajassa suomalaisliikemieheen kytkeytyvässä doping- ja huumerikoskokonaisuudessa epäillään myös Helsingin poliisin poliisimiestä törkeästä dopingrikoksesta. Poliisimies vangittiin tammikuussa todennäköisin syin epäiltynä törkeästä dopingrikoksesta ja vapautettiin maaliskuussa. Syyttäjän mukaan poliisia koskevalla tutkinnalla on liittymä tutkintaan, jossa suomalaisliikemiestä, fitness-vaikuttajan puolisona tunnettua Niko Ranta-ahoa epäillään törkeästä huume- ja dopingrikoksesta.

– Sillä on tietynlainen liittymä tähän pääjuttuun, mutta sen enempää en voi kertoa, kertoo STT:lle kihlakunnansyyttäjä Tapio Mäkinen, joka toimii tutkinnanjohtajana jutussa.

Mäkisen mukaan asiaa kommentoi laajan kokonaisuuden tutkinnanjohtaja Kaarle Lehmus. Lehmus ei kuitenkaan halunnut kommentoida poliisimieheen liittyvää kytköstä STT:lle.

Poliisimiestä koskeva tutkinta etenee Mäkisen mukaan pääjutun mukana.

– Häntä (poliisimiestä) ei epäillä huumerikoksista lainkaan, vaan vain dopingrikoksesta, Mäkinen kertoo.

Poliisimiehen epäillään syyllistyneen törkeään dopingrikokseen tammikuun alusta 2017 tammikuuhun 2019, kertoo Helsingin käräjäoikeus. Tekopaikaksi on merkitty Helsinki. Rikoksen epäillään alkaneen samoihin aikoihin kuin Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksen.

Eilen tuli ilmi, että Helsingin käräjäoikeus on määrännyt jopa neljä miljoonaa euroa Ranta-ahon omaisuutta vakuustakavarikkoon. Neljä miljoonaa euroa on arvio Ranta-ahon huume- ja dopingrikoksella saamasta rikoshyödystä. Hänen puolisoaan, fitness-vaikuttaja Sofia Belorfia epäillään tuottamuksellisesta rahanpesusta.

Epäilyt liittyvät laajaan huume- ja dopingkokonaisuuteen, josta poliisi on ollut vaitonainen. Helsingin Sanomien mukaan Ranta-ahoa koskeva rikostutkinta liittyy samaan vyyhteen, jossa Helvetin enkelien johtajaa epäillään huumerikoksesta.

