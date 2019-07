Suomalaistutkimus: Sädehoito voi olla avuksi eturauhassyövän hoidossa

Liitännäissädehoito voi olla hyödyksi paikallisesti levinneen eturauhassyövän hoidossa, kertoo Helsingin yliopisto tiedotteessa.

Suomalainen FinnProstataX-tutkimus osoittaa, että eturauhasen poistoleikkauksen jälkeen annettu liitännäissädehoito pidentää potilaan tautivapaata aikaa. Tutkimuksessa havaittiin, että eturauhasen poiston jälkeen sädehoitoa saaneista 82 prosenttia oli PSA-mittauksen perusteella tautivapaita seuranta-ajan päättyessä. Vertailuryhmässä vastaava luku oli 61 prosenttia. Verestä mitattavan PSA-arvon nousu edeltää yleensä eturauhassyövän uusiutumista.

Tutkimukseen osallistui 250 potilasta vuosina 2004-2012. Heistä noin puolet sai sädehoitoa eturauhasen poiston jälkeen. Vertailuryhmän potilaat hoidettiin pelkällä eturauhasen poistolla.

Suomessa tautiin kuolee vuosittain noin 900

Noin yhdeksän vuoden seurannan aikana eturauhassyöpään kuoli ainoastaan kaksi potilasta, yksi kummastakin ryhmästä.

– Liitännäishoito oli hyvin siedettyä, ja se pidensi PSA:sta mitattua tautivapaata aikaa pelkkään eturauhasen poistoleikkaukseen verrattuna. Liitännäishoito ei kuitenkaan pidentänyt potilaiden elossaoloaikaa, sanoo Helsingin yliopiston syöpätautien professori Akseli Hemminki tiedotteessa.

Tutkimusartikkelin ensimmäisen kirjoittajan, lääketieteen lisensiaatti Greetta Hackmanin mukaan eturauhassyöpä voi aiheuttaa etäpesäkkeitä ja pahimmassa tapauksessa johtaa kuolemaan jopa yli kymmenen vuotta PSA-arvon noususta todetun taudin uusiutumisen jälkeen.

– Tässä tutkimuksessa potilaita seurattiin keskimäärin alle kymmenen vuotta, joten on luonnollista, ettei tutkitulla hoidolla ollut merkittävää vaikutusta elossaoloaikaan. Pidemmässä seurannassa ero PSA-nousuissa saattaisi johtaa eroon myös syöpäkuolleisuudessa, Hackman sanoo.

Paikallisen, pienen riskin eturauhassyövän hoitovaihtoehdot ovat vakiintuneita ja ennuste hyvä. Sen sijaan paikallisesti levinneen tai etäpesäkkeitä lähettäneen taudin ennuste on huonompi, eikä hoidoista vallitse yksimielisyyttä riittävän tutkimustiedon puuttuessa.

Eturauhassyöpä on miesten yleisin syöpä Suomessa. Eturauhassyöpään sairastuu maassamme vuosittain noin 5 400 miestä. Tautiin kuolee noin 900 miestä vuodessa.

European Urology -tiedelehdessä julkaistussa tutkimuksessa olivat mukana Helsingin ja Tampereen yliopistot sekä useat suomalaiset sairaalat.

https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(19)30525-1/fulltext

STT

