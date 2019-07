Suomen EU-puheenjohtajakausi täydessä vauhdissa – komissio ja kilpailukykyministerit jatkavat vierailujaan

Tällä viikolla alkanut Suomen EU-puheenjohtajakausi kiihdyttää vauhtiaan. Suomi isännöi parhaillaan sekä EU-komission vierailua että epävirallista kilpailukykyministerikokousta.

EU-komissiolla on tapana vierailla puheenjohtajamaassa heti kauden alkumetreillä. Komissaarit tapaavat tänään Suomen hallitusta Säätytalolla. Ohjelmassa ovat myös presidentti Sauli Niinistön isännöimä lounas Presidentinlinnassa ja vierailu eduskunnassa.

Pääministeri Antti Rinne (sd.) ja komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker pitävät yhteisen tiedotustilaisuuden ennen lounasta.

Junckerin komission kausi lähestyy loppuaan, ja uudeksi komission puheenjohtajaksi on nousemassa saksalainen Ursula von der Leyen. Lähiviikkoina jännitetään, hyväksyykö parlamentti EU-maiden ehdokkaan komission puheenjohtajaksi. Von der Leyen tarvitsee taakseen puolet mepeistä.

Komission puheenjohtaja valitsee komissaarit kesän aikana. Suomen komissaariehdokas on Jutta Urpilainen (sd.).

Kilpailukykyministerit pohtivat sisämarkkinoita

Epävirallinen kilpailukykyministerikokous alkoi eilen Finlandia-talossa. Kokouksessa keskitytään tänään sisämarkkinoihin ja teollisuuteen. Eilen kokouksessa pohdittiin tutkimus- ja innovaatiopolitiikkaa. Elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.) toi esiin kestävyyttä ja ilmastonmuutoksen hillinnän roolia tutkimuksessa ja innovaatioissa. Suomi painottaa puheenjohtajakaudellaan kestävyyttä.

– Euroopan on tuettava tutkimuksen ja innovaatioiden tarjoamia mahdollisuuksia ilmastoneutraalin talouden saavuttamiseksi ja nostettava Euroopan teollisuuden kilpailukyky seuraavalle tasolle, Kulmuni sanoi kokouksessa tiedotteen mukaan.

Epävirallisissa kokouksissa ei tehdä varsinaisia päätöksiä, vaan niissä käydään keskustelua ajankohtaisista teemoista. Suomi järjestää puheenjohtajakaudellaan kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingissä.

Komission vierailu ja ministerikokous vaikuttavat merkittävästi Helsingin liikenteeseen vielä tänään. Finlandia-talon ympäristöä on eristetty ja joukkoliikenteessä on poikkeusjärjestelyjä. Kokousten päättyminen vaikuttaa liikenteeseen merkittävästi Helsingin ulosajoväyliltä Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Liikenteeseen on luvassa viivästyksiä reitillä Mannerheimintie-Kehä I-Tuusulantie noin kello 8-19.

STT

