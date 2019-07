Suomen vanhin sääasema rikkoi 175 vuotta vanhan ennätyksensä

Suomen vanhin sääasema Helsingin Kaisaniemessä on mitannut tänään historiansa ylimmän lämpötilan 32,6 astetta, kertoo Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Helena Laakso. Laakson mukaan on mahdollista, että ennätys voi vielä rikkoutua päivän aikana uudelleen.

Sääasema on ollut toiminnassa 175 vuotta. Edellinen ennätys oli 31,6 astetta vuodelta 1945. Myös Malmin lentokentällä rikkoutui ennätys, kun asemalla mitattiin 32,1 astetta lämpöä. 82 vuotta toiminnassa olleen aseman entinen ennätys oli 31,5 astetta vuodelta 1972.

Suomen kuluvan kesän lämpöennätys 33,3 astetta mitattiin viime perjantaina. Lukema mitattiin Ylitornion Meltosjärvellä.

Myös lauantaina elohopea kipusi laajalti yli 30 asteeseen. Forecan mukaan lauantain korkein lämpötila 33 astetta mitattiin Kouvolan Utissa.

Suomen kaikkien aikojen lämpöennätys on 37,2 astetta. Se mitattiin Liperissä 29. heinäkuuta 2010.

Alkuviikolla viilenee

Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan maanantaina sää jo viilenee, kun koillisesta virtaa kylmää ilmaa. Maanantaina helleraja 25 astetta saattaa mennä vielä rikki Varsinais-Suomessa. Suomen itäosissa ylin päivälämpötila on maanantaina vain 8-13 astetta.

Tiistaihin mennessä sää alkaa muistuttaa heinäkuun alussa vietettyjä viileitä viikkoja.

Tänne päästyään kylmä koillinen ilmamassa näyttäisi jäävän viipymään. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan alkava viikko näyttää varsin kolealta aina loppuviikkoon asti.

STT

