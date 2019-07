Suomessa syntyi alkuvuonna huomattavasti vähemmän ihmisiä kuin kuoli – väkiluku on silti kasvussa

Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa 5 521 158, kertoo Tilastokeskus. Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi tammi-kesäkuun aikana yli 3 200 hengellä, mikä on kahdeksan ihmistä vähemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuosi sitten.

Syy väestönkasvuun oli muuttovoitto ulkomailta. Maahanmuuttoja oli reilut 8 500 enemmän kuin maastamuuttoja. Sen sijaan syntyneitä oli lähes 5 000 vähemmän kuin kuolleita.

Suomeen muutti ulkomailta alkuvuonna 14 700 ihmistä, ja Suomesta ulkomaille 6 200. Maahanmuuttoja oli reilut 900 enemmän ja maastamuuttoja lähes 2 500 vähemmän kuin edellisvuoden tammi-kesäkuussa. Suomen kansalaisia oli maahanmuuttajista lähes 4 000 ja myös maastamuuttajista Suomen kansalaisia oli suunnilleen sama määrä.

Ennakkotilaston mukaan alkuvuonna syntyi lähes 22 200 lasta, mikä on 1 700 lasta vähemmän kuin viime vuonna. Kuolleiden määrä oli reilut 27 000, mikä on 950 henkeä vähemmän kuin vuotta aiemmin.

Maakuntien ennakkotietojen mukaan väkiluku kasvoi alkuvuonna vain Uudellamaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa, Ahvenanmaalla ja Pohjois-Pohjanmaalla.

