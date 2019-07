Suomi ei aio edistää lentoveron käyttöönottoa EU:n puheenjohtajamaana, mutta tulevan komission asialistaan voidaan vaikuttaa

Suomi ei aio tänään alkaneen Euroopan unionin puheenjohtajuuskautensa aikana edistää lentoveron käyttöönottoa EU:n tasolla, kertoo elinkeinoministeri Katri Kulmuni (kesk.).

– Kun Suomi on puheenjohtaja, niin Suomi koittaa hoitaa asiat kasaan, eikä tuo omia avauksia sinne. Omat uudet avaukset täytyy tehdä aikaisemmin, Kulmuni sanoi toimittajille työ- ja elinkeinoministeriön tilaisuudessa Helsingissä.

Hallitusohjelmaan on kirjattu, että Suomi tukee päästökaupan laajentamista kaikkiin lentoliikenteen ilmastoon vaikuttaviin päästöihin. Vaihtoehtoisesti voidaan selvittää lentopolttoaineen veron tai lentomaksun käyttöönottoa EU:n laajuisesti tai maailmanlaajuisesti, ohjelmassa linjataan.

Työministeri Timo Harakan (sd.) mukaan ei pidä ajatella, että puheenjohtajuuskausi olisi tilaisuus, jonka aikana Suomi pyrkisi junttaamaan omia tavoitteitaan eteenpäin EU-tason päätöksenteossa.

– Kyllä se on hirveän paljon hienovaraisempaa viedä omia tavoitteitaan yleiseen keskusteluun.

EU-maiden ministereitä tällä viikolla Helsinkiin

Harakan ja Kulmunin mukaan väistyvällä EU-komissiolla ei ole enää isoja lakihankkeita jäljellä, joten Suomelle aukeaa unionin puheenjohtajamaana mahdollisuus vaikuttaa seuraavan komission asialistaan.

– Me pystymme kuuden kuukauden ajan melko lailla vapaasti määrittelemään sen, mistä puhutaan ja mihin keskitytään, Harakka sanoi.

– Se, mitä jäsenmaat tilaavat (seuraavalta) komissiolta on se, mihin me voimme nyt vaikuttaa.

Tällä viikolla Harakka ja Kulmuni johtavat Helsingissä pidettävää epävirallista EU-maiden kilpailukykyministereiden kokousta. Torstaina ministerien kokous keskittyy tutkimukseen, ja perjantaina käsitellään EU:n muun muassa sisämarkkina-asioita.

Loppuvuoden ajan kestävän Suomen puheenjohtajuuskauden aikana järjestetään kaikkiaan kuusi epävirallista ministerikokousta Helsingin Finlandia-talossa. Epävirallisissa kokouksissa käydään keskustelua ajankohtaisista EU-asioista.

STT

