Suomi puolustaa maatalouden tukia

EU:n komission esitys unionin pitkän aikavälin budjetista vähentää maataloudelle osoitettuja rahoja. Ehdotuksessa vuosien 2021–2027 rahoituskehyksessä maatalouden osuus budjetista laskisi huomattavasti. Britannian eron takia käytettävissä olevaa rahaakin on vähemmän, mikä pienentää pottia entisestään.

Brexitin lisäksi maatalouden rahoja vähentävät uudet poliittiset painopisteet: muuttoliike, ulkorajat, digitaalitalous ja liikenne.

Union yhteisestä maatalouspolitiikkaa valmistellaan maatalous- ja kalastusneuvostossa Suomen maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) johdolla. Tehtävä on langennut hänelle Suomen EU-puheenjohtajuuden myötä.

Muutosesityksistä ja Brexitistä huolimatta Suomi tavoittelee rahoituskehykseen nykytasoista maatalousbudjettia (SSS 15.7.). Vielä ensi vuoden budjettia ohjaavassa rahoituskehyksessä maatalouden osuus budjetista on noin 36 prosenttia. Uudessa kehyksessä se laskisi alle 30 prosentin.

Maatalousratkaisu ei etene erillisenä, vaan koko rahoituskehyksestä on saatava aikaan päätös. Kehyksellä asetetaan menoille yläraja sekä budjetin tasolla että alakohtaisesti.

Valmista tuskin tulee Suomen puheenjohtajakaudella tämän vuoden aikana, mutta tavoite viedä uudistus mahdollisimman pitkälle. Viime viikonloppuna Somerolla Ol hollil -tapahtumaan osallistuneen ministeri Lepän mukaan ylivoimaisesti suurin osa hänen eurooppalaisista ministerikollegoistaan on sitä mieltä, että komission ehdotus rahoituskehitykseksi ei täytä jäsenmaiden tavoitteita.

Leppä pitää mahdollisena, että maahanmuuttoon ja muihin uusiin otsakkeisiin ei lopulta osoiteta niin suuria summia kuin komissio esittää. Ajatus on, että näin jaettavaa jäisi juuri maataloudelle.

Maatalous on tärkeä hallinnollinen ja taloudellinen kokonaisuus, joka vaikuttaa ihmisten arkeen. Suomen saamasta EU-rahoituksesta 60 prosenttia eli noin 900 miljoonaa euroa menee maataloudelle.

Suomessa yli kolmasosa maatilojen kokonaistuotosta on tukia, ja yrittäjälle kyse on toimeentulosta. EU:n näkökulmasta tuilla taas varmistetaan, että elintarvikkeiden kuluttajahinnat pysyvät kohtuullisina.