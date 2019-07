Suomi saa kulttuurista ja terveydenhuollosta kiinnostuneita kuninkaallisia vieraita Japanista – kruununprinssipari vierailee Kultarannassa

Japanin kruununprinssi Akishino ja kruununprinsessa Kiko saapuvat tänään nelipäiväiselle vierailulle Suomeen. Kuninkaallinen vierailu liittyy Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden satavuotisjuhlavuoteen.

Tänään japanilaisvieraat tutustuvat muun muassa Kansallismuseoon, Ateneumin taidemuseoon ja Helsingin tuomiokirkkoon.

Huomenna keskiviikkona vieraat laskevat seppeleen Helsingin Hietaniemen hautausmaalle. He myös matkustavat Naantalin Kultarantaan, jossa he tapaavat presidentti Sauli Niinistön ja hänen puolisonsa Jenni Haukion. Päivän täydentää tutustuminen Turun linnaan ja Turun tuomiokirkkoon.

Torstaina kruununprinssipari perehtyy Kansallisarkistossa Suomen ja Japanin diplomaattisuhteiden solmimisesta kertoviin asiakirjoihin. Kruununprinssi vierailee myös Helsingissä Fallkullan kotieläintilalla ja kruununprinsessa Uudessa lastensairaalassa sekä keskustakirjasto Oodissa. Lisäksi ohjelmassa on tutustuminen suomalaiseen neuvolajärjestelmään Espoon Isossa Omenassa sekä vierailu Fiskarsin kylässä Raaseporissa.

Vierailun viimeisenä päivänä perjantaina kruununprinssipari vierailee muun muassa Helsingin Seurasaaressa ja Ainolassa Järvenpäässä.

Akishino nousi kruununprinssiksi huhtikuussa, kun hänen isänsä keisari Akihito luopui vallasta ja Japanin uudeksi keisariksi nousi Akihiton vanhin poika Naruhito.

Vierailu ja ministerikokous vaikuttavat liikennejärjestelyihin

Kruununprinssiparin vierailu sekä EU:n epävirallinen ministerikokous vaikuttavat liikennejärjestelyihin pääkaupunkiseudulla, etenkin Helsingissä ja Vantaalla tiistaista perjantaihin.

Poliisin mukaan merkittävimmät vaikutukset ovat Helsingin keskustassa sekä Helsinki-Vantaan lentoaseman ja Helsingin keskustan välisillä pääväylillä.

– Sekä EU:n epävirallinen kilpailukykyministerikokous että Japanin kruununprinssin ja hänen puolisonsa vierailu aiheuttavat saattueiden takia säännöllisiä, lyhyitä katkoksia liikenteessä, sanoo ylikomisario Jarkko Lehtinen tiedotteessa.

Ruuhkat ovat hänen mukaansa pahimmillaan perjantaina iltapäiväruuhkan aikaan.

– Suosittelen tuolloin ajamaan pohjoiseen muita reittejä kuin Mannerheimintietä ja Tuusulantietä.

Muutoksia on luvassa lisäksi joukkoliikenteessä, ja myös jalan tai pyörällä liikkeellä olevien on syytä varautua liikkumisrajoituksiin.

