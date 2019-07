Suora iltatorilähetys Vestasta liikkuisi jo harmaalla alueella

Kun Vesta nousee tänään torstaina Salon iltatorilla lavalle, voi kuka tahansa halutessaan kuvata esitystä katsomosta puhelimen kameralla. Ja vaikka kuvatun videon jakaisi suoraan eteenpäin sosiaaliseen mediaan, ei tekijänoikeusrikkomuksista tarvitse olla huolissaan. Koska Salon tori on julkinen paikka, voi esitystä tallentaa omaksi ilokseen vaikka koko tunnin ajan.

Sen sijaan jos videon haluaa jakaa suorana lähetyksenä eteenpäin sosiaaliseen mediaan, astutaan jo ainakin hivenen harmaalle alueelle. Harmaa alue muuttuu tummemmaksi, mitä järeämmästä kamerakalustosta ja laadukkaammasta taltioinnista on kyse.

Iltatorien järjestäjä Suvisalo ry:n puheenjohtaja Tarja Hiltunen muistuttaa, että esitysten kuvaaminen yleisön joukosta puhelimen kameralla tai muulla pienikokoisella kameralla on hyväksyttyä, mutta selkeästi ammattimaisella kalustolla kuvaavien tulisi olla etukäteen yhteydessä Suvisaloon.

– Jokainen iltatorikävijä saa luonnollisesti kuvata niin paljon kuin haluaa omaan käyttöönsä. Emme me tietenkään voi kontrolloida kaikkea sitä, mitä esitysten aikana kuvataan, mutta jos esitys kuvataan selkeästi ammattimaisesti ja jaetaan suorana lähetyksenä eteenpäin, on reilua olla etukäteen meihin yhteydessä. Silloin tehdään kirjallinen sopimus, että kuvaaja on itse vastuussa mahdollisista tekijänoikeusrikkeistä ja niitä seuraavista Teosto-maksuista, Hiltunen selventää.

Hiltusen huolen ymmärtää, sillä jos kuvaaja ei ole ilmoittaunut heille, voivat lisämaksut pahimmassa tapauksessa kääntyä suoraan Suvisalon syliin. Suvisalolla on sopimus Teoston kanssa vain lavalla esitettävästä musiikista.

Ammattimaisella kalustolla Hiltunen tarkoittaa esimerkiksi ilmaiseksi Facebookissa livelähetyksiä lähettävää Salo Livestreamia, jota pyörittää salolainen Ilkka Kontturi . Kontturi kuvasi muun muassa viime viikkoisen Paul Oxleyn iltatorikeikan suorana lähetyksenä. Kontturi oli sopinut keikan kuvaamisesta esiintyjän kanssa, mutta Suvisalolle ilmoitus jäi tekemättä.

– Tällaisissa tilanteissa voidaan puhua jo ammattimaisesta ja laadukkaasta lähetyksestä. Se kertoo ennen kaikkea arvostuksesta tapahtuman järjestäjää kohtaan, että meihin ollaan etukäteen yhteydessä, Hiltunen sanoo.

Viime viikon iltatori-kuvausepisodia on puitu alkuviikon aikana niin Salo Livestreamin kuin myös Salon Seudun Puskaradion Facebook-ryhmissä.

Kontturi itse ei ollut halukas kommentoimaan tapausta Salon Seudun Sanomille.

Artistien suhtautuminen esitysten kuvaamiseen on Hiltusen mukaan muuttunut huomattavasti positiivisempaan suuntaan 2000-luvun aikana. Jos vielä kymmenen vuotta sitten moni esiintyjä suhtautui nihkeästi yleisön kuvausintoon, näkevät he nykyään taltioinnin melkeinpä markkinointina.

– Nykyään kuvataan kaikkialla ja niin paljon, ettei sitä enää voisi mitenkään kontrolloida. Joskus vuosia sitten ennen keikkoja vielä kiellettiin esitysten kuvaaminen, mutta ei sitä ole tehty enää aikoihin. Eikä artistejakaan haittaa enää kuvaaminen.

Entä onko ohjeistusten kertaamista harkittu viime vuosina, kun esimerkiksi suorien videolähetysten tekeminen on helpottunut merkittävästi?

– Ei sellaista ole edes harkittu. Pääasiassa ihmiset kuvaavat kuitenkin puhelimillaan lyhyitä videopätkiä. Sitten tilanne olisi toinen, jos laajemmassa mittakaavassa kuvattaisiin vaikkapa koko keikka kaupalliseen tarkoitukseen, Hiltunen miettii.

Lemmikkikoiran voi tuoda ilta-, muttei päivätoreille

Salon torin torivalvoja Jouni Forsman on saanut tänä kesänä poikkeuksellisen paljon palautetta torilla liikkuvista lemmikkikoirista. Suurin osa palautteesta vaatii Forsmania puuttumaan asiaan ja poistamaan koirat torialueelta.

Näin järjestyssääntöjen mukaan pitäisikin toimia, mutta toimiva elin ei suinkaan ole torivalvoja.

– Silloin rikotaan lakia, kun päiväsaikaan liikutaan koiran kanssa torilla. Se on silloin poliisiasia, eikä torivalvoja voi asialle tehdä muuta kuin kehottaa ihmisiä noudattamaan lakia, Forsman kertaa.

Toinen erikoisuus aiheutuu torstai-iltojen iltatoreista. Virallinen toriaika päättyy Salon torilla kello 15.00, joten minuuttia myöhemmin koiran kanssa voi jo liikkua vapaasti alueella. Siksi esimerkiksi iltatorilla koira saa olla mukana kuuntelemassa keikkaa ja kierrellä myyntikojut läpi, jos koiran omistaja niin haluaa.

– Ja silloin torilla on aina eniten ihmisiä, joka on aika ristiriitaista, Forsman pyörittelee.