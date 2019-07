Syyriasta löytyi 200 ihmisen joukkohauta – osa uhreista voi olla Isisin vangitsemia ulkomaalaisia

Syyriasta Raqqan kaupungin lähettyviltä on löytynyt 200 ruumista, kertovat paikallinen viranomainen ja Syyrian tilannetta seuraava tarkkailujärjestö.

Joukkohaudassa uskotaan olevan myös terroristijärjestö Isisin teloittamia ihmisiä. Epäily perustuu siihen, että viidellä haudasta löydetyllä miehellä oli päällään oranssit haalarit, jollaisiin Isisin panttivangit yleensä puetaan, viranomais- ja järjestölähteet kertovat.

– Miehet olivat kahleissa ja heitä oli ammuttu päähän, pelastustyöntekijä Yasser al-Khamees sanoo.

Miesten uskotaan joutuneen tapetuiksi yli kaksi vuotta sitten.

Haudasta löytyi myös kolmen naisen ruumiit, jotka pelastusviranomaiset ja tarkkailujärjestö epäilevät joutuneen kivitetyiksi. Paikallisen viranomaisen mukaan uhrien pään alueen vammat antoivat viitteitä kivittämisestä.

Viranomaisen edustajan mukaan kuolleita voi löytyä etsintöjen aikana vielä enemmänkin. Kaivaustöihin osallistuneen miehen mukaan niitä voi olla jopa 800.

Useita joukkohautoja löytynyt jo aiemmin

Joukkohauta voi auttaa tunnistamaan useita niistä tuhansista ihmisistä, joiden kohtalosta ei ole tietoa, kuten Isisin vangitsemia ulkomaalaisia.

Helmikuussa kaivausryhmä löysi Raqqan lähiöstä joukkohaudan, jossa oli noin 3 500 ruumista. Se on tähän mennessä suurin alueelta löytynyt joukkohauta.

Useita muitakin joukkohautoja on löytynyt ympäri kaupunkia. Eräästä toisesta haudasta löytyi 900 ruumista.

Isisin joukkohautoja on löytynyt muualtakin.

Irakista löytyi viime vuoden lopulla yli 200 joukkohautaa Isisin hallussa olleelta alueelta. YK:n Irak-missio UNAMI ja ihmisoikeusvaltuutetun toimisto kertovat kirjanneensa 202 joukkohautaa alueilta, jotka olivat Isisin hallussa vuosina 2014-2017. Haudat sijaitsivat Irakin länsi- ja pohjoisosissa.

STT

Kuvat: