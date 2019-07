Taas yksi toimitusjohtaja sai tarpeekseen

Salolaisesta Petteri Patjaksesta tuli tiistaina jo kuudes 2010-luvun Meri-Teijo Golf Oy:n ex-toimitusjohtaja. Patjas ilmoitti irtisanoutuvansa tehtävästä aamupäivällä, ja illalla Meri-Teijo Golf Oy:n hallitus vapautti Patjaksen kaikista yhtiön toimintaan liittyvistä tehtävistä. Samalla hetkellä Patjas avasi irtisanoutumisensa syitä tarkemmin avoimella tiedotteella, jossa hän mainitsi muun muassa, että yhteistyö ja kommunikaatio MTG Oy:n hallituksen puheenjohtajan kanssa oli ajautunut Patjaksen puolelta täydelliseen luottamuspulaan.

Hallituksen puheenjohtaja on myös yksi MTG Oy:n 2010-luvun ex-toimitusjohtajista, Tommy Skogster .

– Ajatuksemme siitä, miten golfkenttää pitäisi kehittää erosivat aika paljon. Kaipasin yhteistyötä esimerkiksi paikallisen rinneautoilu- ja laskettelukeskuksen kanssa, mutta se oli jo alkujaan mahdoton ajatus pelkästään Skogsterin ja Meri-Teijo Ski:n johtohahmojen välisten aiempien erimielisyyksien takia. Omasta näkökulmastani ainoa tie kehittää toimintaa olisi ollut yhteistyö, mutta ne ajatukset torpattiin heti alkuunsa, Patjas harmittelee.

Skogster ei lähtenyt sen enempää kommentoimaan Patjaksen yllättävää irtisanoutumista. Hän muistutti MTG:n kenttien olevan huippukunnossa ja Patjaksen työtehtävien jakautuvan nyt ainakin väliaikaisesti olemassa olevan henkilökunnan kesken.

– Toiminta jatkuu aivan niin kuin ennenkin. Toki uutinen oli valitettava, ja on ihan selvää, että jollain aikataululla meidän on palkattava uusi toimitusjohtaja osakeyhtiölle. Hallitus käsittelee asian seuraavassa kokouksessaan, Skogster sanoo.

Syytä sille, miksi toimitusjohtajan palli on heilunut vauhdilla viime vuosina, Skogster ei lähtenyt spekuloimaan.

– MTG Oy on tiedottanut asiasta eilisen aikana kaiken olennaisen, eikä meillä ole tässä vaiheessa asiaan enempää kommentoitavaa.

Patjaksella oli asiaan kuitenkin tuoreeltaan oma näkemys. Hänen mukaansa pääsyy ongelmiin on ollut Skogster itse.

– Olen ihan tietoisesti halunnut tulla julki asian kanssa, koska tiedän, että ainakin kaksi edeltäjääni on törmännyt ihan samoihin ongelmiin Skogsterin kanssa. Minulla ei ole tässä asiassa mitään vaitiolovelvollisuutta.

MTG:n jäsenmäärä on ollut korkeimmillaan vuonna 2010, jolloin golfklubiin kuului yhteensä 616 harrastajaa. Määrä laski vuoteen 2018 mennessä runsaaseen 450:een, mutta tänä vuonna golfaajia on viheriöllä ollut taas Patjaksen arvion mukaan noin kymmenen prosenttia viime vuotta enemmän.

Se ei ole kuitenkaan hänen mukaansa pysyvä trendi, jos kenttiä hoidetaan myös tulevina vuosina yhtä heikosti kuin tähän asti.

– Nykyisen hallituksen motiivina tuntuu olevan enemmän se, että miten saadaan tehtyä mahdollisimman paljon rahaa mahdollisimman pienillä investoinneilla. Se on tarkoittanut sitä, että kentänhoidosta on säästetty ja siten pelikokemus on mennyt koko ajan vain huonommaksi. Se tie on ihan selvä umpikuja, joka tulee vastaan enemmin tai myöhemmin, Patjas harmittelee.

Myös hiihtokarpaasi Jari Isometsä piipahti MTG:n toimitusjohtajana marraskuusta 2011 elokuuhun 2013.