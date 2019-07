Tänään vielä lämmintä etelässä, ensi viikolla syytä vaihtaa hellehattu villapaitaan

Suomen etelä- ja lounaisosassa on vielä tänään hyvin lämmintä. Kuuma alue on kuitenkin enää lämpösaareke koillisesta saapuvan kylmän rintaman edessä.

Tänään lämpö voi nousta yli 30 asteeseen Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja ehkä Satakunnassa. Maan itäosassa itärajalta Pohjois-Lappiin sää viilenee, eikä mittareiden lukema nouse yli 15 asteeseen.

Tänä viikonloppuna ehdittiin tekemään Suomen kuluvan kesän lämpöennätys. Perjantaina lämpö kipusi Ylitornion Meltosjärvellä 33,3 asteeseen.

Alkavalla viikolla on syytä vaihtaa hellehattu villapaitaan, kun päivän korkein lämpötila voi jäädä varsinkin Itä-Suomessa alle 10 asteeseen.

Maanantaina helleraja 25 astetta saattaa mennä vielä rikki Varsinais-Suomessa. Suomen itäosissa ylin päivälämpötila on maanantaina vain 8-13 astetta.

Tiistaihin mennessä sää alkaa muistuttaa heinäkuun alussa vietettyjä viileitä viikkoja.

Tänne päästyään kylmä koillinen ilmamassa näyttäisi jäävän viipymään. Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan Suomen alkava viikko näyttää varsin kolealta aina loppuviikkoon asti.

STT

