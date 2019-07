Tangokuninkaalliset perustavat yhteisen yhdistyksen – ”Kaikkien ei tarvitse kompastua samoihin kiviin”

Vuosien varrella kruunatut tangokuninkaalliset perustavat oman rekisteröidyn yhdistyksen. Sen nimeksi tulee Tangokuninkaalliset ry. Asiasta kerrottiin Seinäjoen tangomarkkinoilla.

Järjestön puheenjohtajaksi on lupautunut laulaja, vuoden 1989 tangokuningatar Arja Koriseva.

Järjestö aikoo tehdä työtä tanssikulttuurin eteen sekä myös hyväntekeväisyystyötä.

Kruunattuja tangokuninkaita ja -kuningattaria on kaikkiaan 62. Kaikki kuninkaalliset aiotaan kutsua mukaan yhdistykseen. Vielä ei ole tarkkaa tietoa, moniko lähtee mukaan.

Tangokuninkaalliset aikovat yhteisönä tukea toisiaan. Koriseva totesi, että tangokuninkaalliset saavat nyt suoran linkin toisiinsa.

– Kaikkien ei tarvitse kompastua samoihin kiviin. Kaikkiin ei voi luottaa. On hirveän tärkeää, että voimme kysyä asioista toisiltamme.

Yhdistysidean ”isä” on vuoden 1991 tangokuningas Jaska Mäkynen. Hän on myös yksi kuninkaallisista, jotka olivat kesäkuussa mukana Kuortaneen urheiluopistolla tangoväen kokoontumisessa. Siellä kuvattiin tuleva kuusiosainen televisiosarja.

Seinäjoen tangomarkkinat järjestettiin ensimmäisen kerran 1985.

