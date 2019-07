Tangokuninkaallisiksi valitut ”kello ja rauhoittaja” suuntaavat heti yhteiskeikoille – Pirita Niemenmaa ja Johannes Vatjus uskovat olevansa hyvä taistelupari

”Naiset ensin, olkaa hyvä!”

Lauantai-iltana kruunattu tangokuninkaallinen parivaljakko asteli sunnuntaiaamupäivällä reippaana median eteen, kuningatar Pirita Niemenmaa edellä ja kuningas Johannes Vatjus kohteliaana vanavedessä. Kuninkaalliset kehuvat toisiaan vuolaasti.

– Varmasti ollaan hyvä taistelupari, Vatjus iloitsi.

Seinäjokelaisessa Niemenmaassa on Vatjuksen mukaan räiskyvää pohjalaisuutta ja hänellä on loistava huumorintaju.

– Ihana kuningatar on tässä vierellä!

Kuningas arvioi ohjelmistonsa olevan rauhallisempaa musiikkia ja Niemenmaan hiukan nopeampaa. Tuore tangokuningatar on keikkaillut satunnaisesti vuodesta 2004, kun taas kuningas ei ole tehnyt vielä kovin paljon tanssikeikkoja. Vatjuksella on klassisen musiikin koulutustaustaa.

Niemenmaa kuvaili saaneensa hyvän kuninkaan, jolla on hyvä ääni.

– Tuollainen rauhoittava tyyppi.

Niemenmaalle oli syntynyt jo mielikuva heidän suhteensa rooleista:

– Minä olen varmaan se aikataulu ja kello, hän nauroi ”perässäraahaajan” osastaan.

– Luulen, että joudun olemaan se täti tässä!

Kuningatar kertoi heränneensä sunnuntaiaamuun jo puoli seitsemän aikaan.

Miehekkäästi eteenpäin

Yhteiset keikat kuninkaallisilla alkavat heti. Haapavedeltä tuleva Vatjus oli onnellinen jo kruunajaisiltana Seinäjoen tangomarkkinoiden keikoilla saamastaan vastaanotosta. Tangomarkkinoilla ihmiset olivat myös tulleet heti illalla onnittelemaan.

– Esimerkiksi Tanssitalolla keikka oli aivan huikeaa. Nythän se sitten alkaa se niin sanottu itsensä myyminen.

Hän korosti myös sunnuntaina, että tangokuninkaan titteliä on syytä kantaa arvokkaasti.

– Miehekkäästi eteenpäin!

Saliäänestyksessä satoja hylättyjä ääniä

Tänä vuonna tangomarkkinoilla palattiin vanhaan käytäntöön, jossa sekä kuningatar- että kuningasfinaali lauletaan samana päivänä eli lauantaina. Lisäksi Seinäjoen areenayleisö sai uutena päätösvallan siitä, ketkä kuusi finaalin torstaisesta karsinnasta pääsivät lauantain loppukilpailuun.

Tuomariston puheenjohtaja, tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki kertoi sunnuntaina, että saliääniä tuli vähän toistatuhatta. Osa kokeili äänestää suosikkejaan miesten ja naisten sarjoissa useampaan kertaan, mutta Haapamäen mukaan ohjelma on tunnistanut nämä yritykset. Äänestäjä saattoi hämäävästi silti saada operaattorilta vastausviestin useamman äänen rekisteröitymisestä.

– Hylättyjä ääniä oli yli 300, Haapamäki kertoi.

Haapamäki uskoo, että yleisön mielipide pyritään jollain tapaa tulevaisuudessakin huomioimaan, mutta vielä mietitään, millä tavoin. Hän itse ei pidä nyt testattua käytäntöä välttämättä reiluna.

– Laulajalla voi olla yksi hyvin harjoiteltu veto, ja saattaa olla, että muut tangot eivät ole läheskään hallinnassa.

Kun areenayleisö kuuli laulajilta finaalikarsinnassa yhden kappaleen, tuomaristo on tuossa vaiheessa kuullut esityksiä ehdokkailta jo parikymmentä, osan kilpailutilanteessa.

Tangokuninkaalliset tekevät Seinäjoen tangomarkkinoiden kanssa kolmen vuoden yhteistyösopimuksen. Ensi vuonna tangomarkkinoilla aiotaan panostaa näillä näkymin vieläkin enemmän tanssiin.

Kävijätavoite täyttyi

Keskiviikosta sunnuntaihin järjestetyillä Seinäjoen tangomarkkinoilla päästiin tänä vuonna yli 100 000:n kävijän, kertoo tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki.

– Kävijätavoite täyttyi, Lähdesmäki totesi STT:lle.

Tämä tiedetään tässä vaiheessa, mutta tarkempia kävijälukuja järjestäjät saavat maanantaina.

Korjattu aiempaa uutista klo 12.22: tangokuningatar on keikkaillut satunnaisesti vuodesta 2004, ei 2014.

STT

