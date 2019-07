Tangokävijät aikovat tanssia sydämensä kyllyydestä – tänään ratkeaa, ketkä laulavat itsensä lauantain finaaliin

– Tanssimaan tultiin ja kuuntelemaan, täällä on aika paljon kaikenlaista, tuumivat Taina ja Teuvo Kolmonen suunnatessaan torstai-iltapäivänä kohti Seinäjoen tangomarkkinoiden Tangokatua.

Tervolasta Lapista tulleet Kolmoset kertovat käyneensä tangomarkkinoilla kymmenisen vuotta sitten. Välissä on tullut osallistuttua Sulkavan soutuihin. Nyt oli hyvä aika tulla Seinäjoelle, sillä soutuneuvoksen tittelit on saatu plakkariin.

– Rääkkääminen riitti! Tänä vuonna tultiin tänne.

Taina Kolmonen, 58, kertoo, että he ehtivät jo keskiviikkona hieman tutustua menoon Seinäjoella. Teuvo Kolmonen, 59, kertoo, että esimerkiksi karaokelaulajien tahtiin on hyvä tanssia, sillä laulajat tangomarkkinoilla ovat sen verran hyviä.

Porista tulevat Ritva Kerola, 69, ja Ahti Kauraoja, 71, ”yhteensä 140 vuotta”, ovat hekin innostuneet tanssimisesta. Paritanssia tulee harrastettua peräti kolmesti viikossa.

– Se on meidän kunnon ylläpitoa, Ritva Kerola sanoo hymyillen.

Tangomarkkinoilla he muistelevat käyneensä kerran kauan aikaa sitten.

– Menimme katsomaan Kaustisen kansanmusiikkijuhlia, mutta ei viihdytty siellä kuin yksi päivä. Paluumatkalla tultiin nyt tänne, Kauraoja taustoittaa.

Kerola kertoo, että myös tangokuninkaallisten valinta kiinnostaa.

– Totta kai! Katson aina sitä telkkarista.

Saliyleisö valitsee jatkoon menijät

Tänään torstaina Seinäjoen tangomarkkinoiden laulukilpailussa mitellään paikoista lauantain loppukilpailuun. Lauantaina kruunataan sekä uusi tangokuningatar että tangokuningas.

Torstain karsinnassa mukana on vielä kuusi naista ja viisi miestä. Seinäjoen areenan eli Kisa-Areenan saliyleisö pääsee tänään ensi kertaa valitsemaan, ketkä kolme naista ja kolme miestä jatkavat lauantaille.

Tangomarkkinoiden hallituksen puheenjohtaja Kalle Lähdesmäki toteaa, että yleisön roolista voittajien valinnassa on käyty keskustelua aina.

– Nyt annetaan areenayleisölle mahdollisuus. Taustalla on monivuotinen keskustelu, että päätimme tehdä näin.

Saliäänestys hoidetaan kännyköillä, ja järjestäjät ovat varautuneet myös tilanteeseen, että tekniikka pettää.

Areenalle mahtuu noin 6 500 ihmistä, mutta käytännössä parhaat paikat ovat täynnä, kun salissa on paikalla tästä noin puolet, Lähdesmäki kertoo.

Kello 19 alkavaa finaalin karsintaa voi seurata suorana AlfaTV:llä, Järviradiossa ja netissä. Paikalla tilaisuudessa on myös opetusministeri, vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Tangokuningattaren tittelistä kilpailevat Ailamari Vehviläinen Jyväskylästä, Mervi Kovero Porvoosta, Pirita Niemenmaa Seinäjoelta, Pirjo Aittomäki Helsingistä, Rosa Salmi-Narmala Raisiosta sekä Silla Pöyry Lappeenrannasta. Tangokuninkuuteen tähyilevät Jarno Itkonen Kuopiosta, Johannes Vatjus Haapavedeltä, Juha Pirinen Nummelasta, Mika Mäkkeli Nurmeksesta sekä Pasi Kivimäki Nokialta.

Lauantaina valta tangolaulukilpailussa on tuomaristolla. Tuomaristossa istuvat tällä kertaa vuoden 1995 tangokuningas Jari Sillanpää, kansanedustaja, laulajanakin tunnettu Ritva ”Kike” Elomaa (ps.), musiikkitoimittaja Tarja Närhi ja CatCat-duosta tuttu laulaja, laulupedagogi Katja Kätkä. Tuomariston puheenjohtajana toimii Seinäjoen tangomarkkinoiden taiteellinen johtaja Martti Haapamäki.

”Tangot elävät vahvana”

Seinäjoen tangomarkkinoilla vietetään tänä kesänä 35-vuotisjuhlavuotta. Ohjelmaan kuuluu esimerkiksi perjantain suuri juhlakonsertti, jossa esiintyy jopa noin 50 tangokuninkaallista vuosien varrelta.

Lähdesmäki sanoo, että tangot elävät tällä hetkellä vahvana.

– Tangot ovat käynnistyneet hyvin. Säiden osalta toivomme myös hyvää, hän tuumi torstaina alkuiltapäivästä kelvossa säässä.

Keskiviikkona alkanut tapahtuma jatkuu sunnuntaihin. Paikalle odotetaan tänäkin vuonna noin 100 000:ta kävijää.

—–

Korjattu klo 15.11: Lisätty otsikkoon puuttuva n-kirjain

www.permanto.fi

STT

Kuvat: