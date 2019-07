Tatuointeja, kaluttu luu ja huima löytöpalkkio – lokin viemäksi kerrottu Gizmo-chihuahua on edelleen kateissa

Britanniassa toissa sunnuntaina kadonneen Gizmo-chihuahuan mysteeri ei ole edelleenkään ratkennut. Devonissa asuvan Becca Hillin minichihuahuan vei Hillin puolison kertomuksen mukaan lokki perheen puutarhasta.

Daily Mirrorin mukaan siivekäs vei lemmikin taivaisiin ”niskavilloista roikottaen”.

Lehti kertoo, että kaikki eivät ole nielleet Hillin poikaystävän Ashley Rawlingsin väitettä koirannappaustilanteesta ilman epäilyksiä. Monet ovat epäilleet tarinan olevan Rawlingsin sepittämä, ja miehen on uskottu itse hankkiutuneen koirasta eroon.

– Näin tarina oikeasti menee. Kumppani oli kyllästynyt koiraan, hankkiutui siitä eroon ja syytti lokkeja, yksi nettikommentoija arvioi Mirrorin mukaan.

Hill on kiistänyt väitteet siitä, että tarina olisi pötyä.

– Ihmiset ovat sanoneet, että keksin koko jutun, mutta poikaystäväni näki kaiken, Hill antoi tukensa Rawlingsille.

– Toivon vain, että se on pudotettu johonkin ja se ei pääse ulos tai on jossain katolla eikä pääse alas, Hill jatkoi Mirrorin mukaan.

Tarinan mukaan Rawlings oli ollut ripustamassa pyykkiä huomatessaan linnun syöksyvän kohti puutarhaa.

– Lokki kantoi Gizmon hyvän matkan päähän, koska emme nähneet sitä enää. Minulla ei ole mitään tietoa, onko lokki pudottanut sen tai missä se nyt on, Hill kertoi Facebookissa.

Häirikkö väitti keittäneensä koiran

Hill ilmoitti asiasta aluksi sosiaalisessa mediassa, jossa hän myös pyysi apua ahdinkoonsa. Hill on sittemmin joutunut nettikiusaajien eli trollien kohteeksi. Vaikka jotkut epäilivät vain tarinan todenmukaisuutta ja väänsivät karvaturretragediasta vitsejä, joidenkin kommentoijien ivaaminen on saanut varsin synkkiä piirteitä. Yksi häirikkö väitti Mirrorin mukaan jopa keittäneensä kadonneen koiran.

24-vuotias Hill ei ole ainoa, joka on joutunut häirinnän kohteeksi. Etsintöjä johtanut paikallinen ryhmä UAV Lost Dog Search and Rescue kertoi Facebookissa, että se on lopettanut Gizmon etsinnät häirinnän takia.

– Tiimimme jäsenien jatkuva häirintä lehdistön puolelta ja verkossa ei ole enää sopivaa erityisesti, kun meitä häikäilemättä seurataan ollessamme ulkona, ryhmä kirjoitti.

Röyhkeä temppu, josta lokkia epäillään, aiheutti mediassa rajua aallokkoa. Jotkut nakuttivat mysteeristä jopa pysyvät muistot ihoonsa.

Devon Live -nettisivusto kertoi Espanjan Benidormissa vierailleista Natalie Moranista ja Eve Hansonista, jotka baari-illan tuoksinassa päättivät ottaa tatuoinnit pikkukoirasta ja sen sulkavasta kaappaajasta.

Moranin nilkassa komeilee nyt kaapatun Gizmon muistoksi chihuahuan ääriviivat. Hansonilla taas on samassa kohtaa kuva syylliseksi epäillyn lokin sukulaisesta.

Katolta löytynyt luu ehti säikäyttää Hillin

Etsinnöissä tuli uusi käänne viikonloppuna. Kauhu valtasi Gizmon perheen, kun lähialueelta löytyi katolta luuhun saakka kaluttu eläimen jalka, jossa oli vielä karvatupsuja jäljellä. Brittilehti Sunin mukaan eläinlääkärin onnistui kuitenkin palauttaa toivo Hillille ja hänen koiraa ikävöivälle perheelleen.

– Voin vahvistaa, ettei se ole koiran jalka, vaan mitä suurimmalla todennäköisyydellä se kuuluu jänikselle, eläinlääkäri Hayley Pfeffer kertoi lehdelle.

– Tämä ei ole koiran jalka. Kynnet ovat jäniksen ja varpaiden välissä oli karvoja siellä, missä koiralla olisi anturat, hänen kollegansa Ad Viljoen lisäsi.

Viikko sitten Sun lupasi 5 000 punnan eli alle 5 500 euron palkkion vihjeestä, joka johtaa siihen, että Gizmo saadaan turvassa kotiin.

– En saa rauhaa ennen kuin tiedän, mitä sille on tapahtunut. Se on minun vauvani ja minulla on sitä kova ikävä, Hill on sanonut Sunin mukaan.

Sun on kertonut, että Gizmo pelastettiin kaksi vuotta sitten huonokuntoisena ja kaltoin kohdeltuna. Hillin mukaan Gizmo oli hänen lempikoiransa hänen kolmesta chihuahuastaan.

– Gizmo oli niin rakastava eläin ja se kiintyi minuun niin paljon, että sillä oli tapana nukkua hartiallani, Hill on kuvaillut.

Hill suhtautui lemmikkiin hyvin suojelevasti, koska Gizmo oli niin heiveröinen ja haavoittuvainen, Sun kertoo.

Asiantuntijoilla vaihtelevia näkemyksiä

Mirrorin mukaan Britanniassa toimivan lintujensuojelujärjestön edustaja Tony Whitehead on väittänyt Gizmon napanneen lokin olevan harmaalokki.

– Vastikään lentämään oppinut harmaalokki voisi olla päätynyt selkkaukseen koiran kanssa, ja lokin vanhemmat olisivat voineet suojella sitä, Whitehead kertoo.

Lehden mukaan mies kuitenkin myönsi, että taustalla voi olla myös pahaenteisempi motiivi.

– Toinen mahdollinen selitys on saalistus. Lokit voivat epäilemättä hakea vastusta pienistä nisäkkäistä ja muista linnuista, Whitehead kertoo Mirrorin mukaan.

– On todella harvinaista, että koira joutuu hyökkäyksen kohteeksi, mutta tästä tuskin on kauheammin lohtua koiran omistajalle.

Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja ja lintuharrastaja Harri Hölttä on Savon Sanomien mukaan huomattavasti skeptisempi.

Vaikka tapaus ei Höltän mukaan ole täysin mahdoton, se olisi hyvin poikkeuksellinen, jos se pitäisi paikkansa. Hölttä myös muistuttaa, ettei lokeilla ole kynsiä.

– Koira olisi pitänyt kantaa nokassa. Katsoin, että isoimmat lokit painavat puolestatoista kahteen kiloa. Ja jos koira painaisi esimerkiksi kilon, mikä on pieni paino koiralle, niin kyllä tämä aikamoinen homma on ollut lokille nokassa kantaa, Hölttä kommentoi.

Hölttä kertoo suhtautuvansa kriittisesti myös maineeseen, jonka lokit ovat saaneet.

– Uutisissa on korostettu, että lokeista on tullut röyhkeämpiä kuin aiemmin, minkä takia suhtaudun asiaan kriittisesti.

