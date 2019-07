Tekemätön paikka

Valtteri Bottakselta toivottiin viime kauden jälkeen ilkeyttä, röyhkeyttä ja ennen kaikkea lisää raakaa nopeutta, jotta ura Mercedeksellä jatkuisi vielä kauden 2019 jälkeen.

Rumasti kaikissa tilastoissa tallikaverilleen Lewis Hamiltonille viime kaudella hävinnyt Bottas on ollut tällä kaudella huomattavasti parempi versio itsestään, vaikka eilinen kisa Hockeinheimissa päättyikin vaikeissa olosuhteissa monen muun kuljettajan tavoin ratavalleihin. Nastolalainen on tarjonnut juuri sitä, mitä häneltä viime marraskuussa muun muassa tällä kolumnipalstalla toivottiin.

Esimerkki röyhkeydestä saatiin heti kauden avauskisassa Australiassa, kun Bottas tykitti lähdössä ohi Hamiltonin ja karkasi ylivoimaiseen voittoon kirjaten samalla kisan nopeimman kierroksen. Aiempaa leveämmät hartiat peittivät puolestaan Hamiltonin ohitusyritykset niin Azerbaidzhanin GP:ssä huhtikuussa kuin myös pari viikkoa sitten Silverstonessa ennen turva-autoepisodia. Kaikki sellaista ajamista, josta vielä viime kaudella pystyi vain haaveilemaan.

Aika-ajoissa, joissa raaka nopeus auton ratissa mitataan parhaiten, Bottas on laittanut Hamiltonin ahtaamaalle kuin kukaan aiemmin britin uralla: kummallakin on kasassa Hockeinheimin viikonlopun jälkeen neljä paalupaikkaa, ja useimmiten Mercedesten välinen ero yhdellä nopealla kierroksella on pitänyt laskea sadasosilla kymmenysten sijaan.

Silti, Bottaksen tehtävä maailmanmestarin lyömisessä näyttää tekemättömältä. Kun Bottas saa kaiken irti autostaan ja ajaa täydellisen viikonlopun, roikkuu Hamilton pakoputkissa kiinni maaliviivalle asti. Kun taas Bottas tekee yhdenkin pienen virheen ja suoriutuu vain 98-prosenttisesti, karkaa britti kauas horisonttiin.

Hamiltonin perusvire on sama kuin Bottaksen mediassa hehkutettu 2.0 -moodi. On hankalaa kivuta mestariksi, jos se vaatisi käytännössä omien kykyjensä ylittämistä kaikkina pitkän kauden 21 kisaviikonloppuna. Se on sama kuin vaatisi seiväshyppääjä Wilma Murrolta vähintään neljän ja puolen metrin ylityksiä kisasta toiseen kesäkuun alusta lokakuulle asti, vaikka tekemisen perustaso olisi välimaastossa 420–440.

Ainoa konsti, jolla Hamilton olisi lyötävissä olisi perustason nostaminen 2.0-tasolta 3.0-tasolle. Mutta vieläkö nastolalaisella on varaa kiristää? Hockenheim tarjosi Bottakselle mahtavan mahdollisuuden kaventaa Hamilton MM-johtoa tukevasti aivan sillä 1.0-perusvireelläkin. Tuo mahdollisuus valui pieneen ajovirheeseen.

Kun vastassa on kiistatta yksi kaikkien aikojen parhaista, ei edes Bottas 2.0 ole yhtä viikonloppua pidemmässä juoksussa riittänyt. Ja jos ainoa keino lyödä Hamilton on olla virheettömän täydellinen 21 kisaviikonloppuna vuoden aikana, on tehtävä jo mahdoton. Kukaan ei aja virheetöntä kautta, eikä varsinkaan äärirajoilla autonsa kanssa painiva Bottas 2.0.

Viime talvena Bottas ryyppäsi viikon, kasvatti kuukauden partaa ja teki ennen kaikkea töitä henkisen kapasiteettinsa kanssa. Silti on Bottaksen näkökulmasta kovin masentavaa huomata, että edes paras ei lopulta ole lähelläkään sitä, mihin viisinkertainen mestari Mercedeksen ratissa pystyy.

Bottaksen puolesta on toivottava, että se 3.0-versio on myös vielä olemassa.