Telemarkkinoinnista käynyt puhuri Salossa

Puhelinmyyntifirmoissa on käynyt viime vuosina puhuri Salossa, sillä telemarkkinointialalta on poistunut Salosta kaksi aikaisemmin toiminutta yritystä. Buusteri Oy:n liiketoiminnan osti Hyvät Lehdet, ja kaksi vuotta sitten sen toimistokin suljettiin Salossa. Hyvät Lehdet RSM Oy vaihtoi nimensä 2017 lopussa HL-Family Oy:ksi Buusterin liiketoimintakaupan myötä.

Toinen Salossa toiminut puhelinmyyntiyritys oli Talking People Finland Oy, jonka kaupparekisteri on lakannut 12. helmikuuta 2018. Yrityksen tavoitteena oli saada Saloon noin sata työntekijää, kuten Talking People Finland Oy:n maajohtaja Claus Lindström totesi (SSS 16.2.2013). Parhaimmillaan työntekijämäärä oli vielä 2015 syksyllä noin 90.

Aiemmin vuosien 2013–2014 aikana lopetti jo kaksi muuta puhelinmyyntiyritystä toiminnan Salossa, FCR Media ja Kareta Oy. Haasteena oli jo silloin työntekijöiden saaminen alalle.

Buusterin myynnin myötä Salossa Hyvät lehdet RSM:n työntekijöitä siirtyi 2016 lopulla vuodesta 1978 toimineelle Lehtipalvelu Pirjo Rantala Oy:lle töihin. Osakeyhtiö perustettiin 1984. Turuntie 6:ssa toimistoa pitävän Lehtipalvelun toimitusjohtajan Jari Rantalan mukaan tällä hetkellä töissä on kuusi vakituista työntekijää ja kesäapulaisia on kuusi. Mutta loppukesästä elokuussa tarvittaisiin jo 3–5 ihmistä lisää.

– Olisi uskonut, että kahden alan yrityksen loppuminen näkyisi työvoiman saannin suhteen. Työvoiman saanti ei kuitenkaan ole helpottunut, vaikkaihan hyvin tälläkin määrällä yritys pyörii.

– Ei oven takana ole tunkua ollut, tuumaa Rantala.

Yrityksen markkinoinnin pääkohde ovat aikakauslehdet, ja lisäksi markkinoidaan alihankkijan ominaisuudessa ihonhoito-tuotesarjaa.

– Kun keväällä haettiin kesätyöntekijöitä te-toimiston kautta saatiin alle viisi hakijaa, sanoo Rantala.

Rantalan mukaan ala on sellainen, etteivät siihen kaikki sovellu.

– Kun ei uskalleta soittaa puheluja. Jos on luurikammo, niin myyntityöstä ei tule mitään. Kolme jäi töihin ja kolme jäi pois viikon päästä. Mutta kun kesäihmiset pärjäilevät ja pääsevät kiinni töihin, niin siinä on vahva koulutus myynnin osaamiseen. Varsinainen myyntikoulutus kestää päivän kaksi, Rantala kertoo.

– Ei tähän ole koskaan valmis, hän sanoo.

Rantala uskoo, että puhelinmyynti Salossa jatkuu, mutta työntekijöiden saaminen ratkaisee.

– Meillä on minimipalkat. Takuupalkkana taataan aina minimipalkka, sanoo Rantala.

Työntekijöiden aikaisemmista työpaikoista olleet huonot kokemukset ovat Rantalan mukaan suurin ongelma työntekijöiden saamiseksi, vaikka ne eivät olekaan aina omakohtaisia. Yksikin oli ollut kuukauden töissä ja saanut sata euroa palkkaa, kertoo Rantala.

– Ei ole montaa, joka olisi saanut ylimääräistä bonusta, sanoo Rantala, vaikka bonuksena on luvattu läppäreitä sun muuta.

Te-toimiston asiantuntijayrityspalveluista Mika Harju vahvistaa telemarkkinointifirmojen työpaikkailmoittelun vähentyneen, kun osa firmoista on lopettanut ja osa siirtänyt toimintansa muualle. Yrityskauppoja ja yritysten yhdentymistä on tapahtunut, ja valtakunnallisia toimijoita on siirtynyt ulkomaille muun muassa Espanjaan.

– Koko Varsinais-Suomessa on sama trendi. Toimijoiden määrä on vähenemään päin, sanoo Harju.

Salossa 2013 aloittanut Pasastar Oy jatkaa toimintaansa entiseen malliin, ja syksyä kohti tarvittaisiin tekijöitä lisää.

– Vähän vaikea on saada ihmisiä puhelinmyyntityöhön, enkä osaa sanoa, mistä se johtuu, sanoo toimitusjohtaja Pasi Laaksomaa . Hän arvioi, että yleinen työtilanne on Salossa parantunut.

Laaksomaan mukaan puhelinmyyjän työstä on paljon ennakkoluuloja, joita pitäisi karsia. Yritys tekee lehtien myyntiä, ja mukana on isoja kustantajia.

– Kaikki on automatisoitu, ja käytössä on muun muassa ennakkosoittojärjestelmä. Porkkanana on edelleen aloitusbonus, palkkio, jolla houkutellaan töihin. Bonus lankeaa töihin tulevalle tietyn tuntimäärän jälkeen, eikä se ole sidottu myyntitulokseen. Palkka vaihtelee ja se riippuu tuloksesta.

Tulospalkkausta kuitenkin aristetaan ja siihen suhtaudutaan varovaisesti, tietää Laaksomaa.

Laaksomaan mukaan rekrytointi oli toiminnan alkuaikoina kuitenkin vielä vaikeampaa kuin nyt.

– Haasteita kuitenkin on edelleen, Laaksomaa sanoo.

”Kesätyöntekijät lupasivat tulla, mutta ei heitä näkynyt”

Aikakauslehtien puhelinmyynti on sen verran haasteellista, että työntekijöiden saaminen on vuosi vuodelta yhtä vaikeaa. Sen on saanut kokea Pasastar Oy:ssä esimiehenä työskentelevä Kirsi Avila . Vakinaisia työntekijöitä on Salon toimistossa Helsingintie 11:ssä seitsemän, ja he ovat olleet jo pitkään. Kaksi työpistettä on nyt tyhjillään.

– Kesätyöntekijät lupasivat tulla, mutta ei heitä näkynyt. Kolme kävi ja yksi heistä jäi sitten töihin, sanoo Avila.

Avilan mukaan kesällä tehdään pelkkää päivävuoroa. Pari poikaa on lupautunut tulemaan syksyllä koulun jälkeen töihin.

”Selvä, kiitoksia hei”, sanoo Markku Lehtonen asiakkaalle, jolle hän on yrittänyt myydä Hymy-lehteä. Eläkkeellä oleva alunperin jyväskyläläinen on tehnyt puhelinmyyntiä nelsien vuotta.

– Katson, kuinka kauan viitsin olla, sanoo peruspalkan ja provision työstä saava Salo.

Parasta Salon mielestä on se, että saa jutella ihmisten kanssa. Pahinta on se, että muutamaan päivään ei tule tilauksia.

– Puhelimessa myyjälle haistattelijoita on enää hyvin vähän, sanoo Salo, jolle puhelinmyynti on vähän kuin harrastus.

Luurit korvilla soittoa odottava Erik Lotta aloitti työt vasta äskettäin, eikä hänellä ole kokemusta puhelinmyynnistä. Hän ei osaa sanoa, kuinka kauan viihtyy puhelinmyyjän työssä.

Entinen apteekkityöntekijä Liisa Havia on aloittanut 2017 syyskuun alussa.

– Mulla on helppoa, kun olen ollut asiakaspalvelussa. Pahinta on se, kun harvat tilaavat lehtiä, koska asiakkailta on rahat loppu. Joskus on puhelimessa ihan lupsakkaa porukkaa, ja ainakin olen viihtynyt tähän asti, sanoo Havia.