Teollisuusvaliokuntaan neljä suomalaismeppiä

Europarlamentti on sopinut parlamentin valiokuntien kokoonpanoista. Eniten suomalaismeppejä tuli teollisuus-, tutkimus ja energiavaliokuntaan, johon nimettiin Miapetra Kumpula-Natri (sd.), Ville Niinistö (vihr.), Mauri Pekkarinen (kesk.) ja Henna Virkkunen (kok.).

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnassa on kolme suomalaismeppiä, Teuvo Hakkarainen (ps.), Silvia Modig (vas.) ja Nils Torvalds (r.).

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokuntaan nimettiin Elsi Katainen (kesk.) ja Petri Sarvamaa (kok.) ja talous- ja raha-asioiden valiokuntaan Eero Heinäluoma (sd.) ja Sirpa Pietikäinen (kok.).

Heidi Hautala (vihr.) on jäsen sekä kansainvälisen kaupan valiokunnassa että ihmisoikeuksien valiokunnassa. Torvalds on jäsen myös budjettivaliokunnassa, Pietikäinen naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnassa ja Sarvamaa talousarvion valvontavaliokunnassa.

Laura Huhtasaari (ps.) nimettiin perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokuntaan.

Jaossa olivat paikat 20 valiokuntaan ja kahteen alivaliokuntaan.

STT

Kuvat: