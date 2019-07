Teräs kommunikoi ympäröivän luonnon kanssa

Elämää ruostumattoman teräksen parissa, Polarpyörre , vastaanottaa tulijan ensimmäisenä Mustion linnan puistossa Raaseporissa. Se on parimetriä korkea näyttävä teräsveistos alustalla, jonka takaa kauempana siintää suihkulähde. Näkymä hivelee puistossa kävellessä silmää samalla, kun haluaa nähdä lisää teräsveistoksia vanhojen, pysyvien klassisten veistosten puistossa. Teräksen kiilto herättää huomion.

– Polarpyörre, siitä tulee minun muistomerkkini, pohtii Perniön Ylikulmalla asuva kuvanveistäjä ja taidemaalari Seppo Saarikoski (synt.-34), jonka neljä teräsveistosta on sijoitettu korkeiden puiden reunustamaan linnan puistoon.

Mustion linnan päärakennusta ympäröi yksi Suomen suurimmista yksityisistä puistoista. Puisto rakennettiin alun perin barokkityyliin vuonna 1787, mutta Fridolf Linder uudisti puiston 1800-luvun lopulla englantilaistyyliseksi puistoksi.

Teräksen pinta elää ja kommunikoi ympäröivän luonnon kanssa.

– Teräs ryhtyy luonnossa elämään, se on kameleonttimainen, kuvailee Saarikoski.

Saarikosken isompia teräsveistoksia on kolme ja yksi pienempi. Andromeda on terästeos, jossa kaksi hahmoa ja kädet koskettavat toisiaan, ja se kuvaa Andromeda-galaksin törmäystä. Andromeda on aurinkokunnan sisältävää Linnunrataa lähinnä oleva suuri galaksi.

Lentäjän poika -teos on vuodelta 2017 viittaa tekijän mukaan haluun lentää.

Linnan ravintolaa lähellä olevalla Hullu poro -teoksella taiteilija viittaa pohjoisen elinkeinoon, porotalouteen. Saarikoski viettää paljon aikaa myös Rovaniemellä, sillä hänellä on ateljee Lapissa.

– Teos on monumentti ja se pitäisi vain tehdä isompana. Se on muisto silloin, kun poroelinkeino loppuu joskus, sanoo Saarikoski hieman enteelliseen sävyyn.

Mustion linnan puisto on teräksisille teoksille ihanteellinen paikka Saarikosen mukaan. Työt ovat esillä kesän ajan.

– Teräs vilkkuu puiden lomassa ja tuo mieleen järven pinnan.

Teräs antaa avaruutta, kun ei ole muuta mikä heijastuu kuin ympäröivä luonto, puiden vehreys ja sininen taivas.

– Heijastukset antavat mielikuvan, että teräs on kevyttä, sanoo Saarikoski.

Teokset syntyvät Saarikosken omassa, noin 400 neliön pajassa Ylikulmalla.

– Terästeokset syntyvät levyistä hitsaamalla, ja ne ovat onttoja sisältä.

Saarikoski jatkaa terästöiden tekemistä ja suunnitteilla on parin uuden, Lentäjän poika -tyylisen teoksen tekeminen. Niissä korostuu liikkeen funktio.

Kesän aikana Saarikoski käy myös Italiassa paljastamassa veistoksensa Baragianossa Italiassa.