Tesla ohitti kaikki muut automerkit Norjan markkinoilla, sähköautoilla on jo lähes puolet markkinoista

Lähes joka toinen Norjassa kesäkuussa myyty uusi auto oli täyssähköauto ja niistä joka toinen Tesla. Osuus nousi kesäkuussa 48 prosenttiin. Vuoden alusta laskien täyssähköautot edustivat myynnistä 45 prosenttia, kertoo norjalainen autoalan järjestö OFV tilastojulkistuksessaan.

Tesla on jättänyt Norjan markkinoilla taakseen kaikki perinteiset automerkit ja vallannut 16 prosentin osuuden tämän vuoden automyynnistä. Teslan edullisempaa Model 3 -mallia on myyty lähes kaksi kertaa niin paljon kuin tilaston kakkosta, Volkswagen Golfia. Model 3 -mallin osuus koko myynnistä oli kesäkuussa 13,5 prosenttia.

Teslojen myynti on viime vuoteen verrattuna yli kolminkertaistunut.

– On selvää, että sähköautojen saatavuus on tänä vuonna ollut parempi kuin viime vuonna, sanoi OFV:n johtaja Öyvind Solberg Thorsen.

Fossiilivapaus tavoitteena vuonna 2025

Ladattavat hybridit ovat jo pitkään menestyneet hyvin Norjan markkinoilla, mutta nyt ne alkavat jäädä täyssähköautojen jalkoihin. Perinteiset, pelkästään bensiinillä tai dieselillä käyvät autot edustavat kutistuvaa siivua maan automarkkinoista.

Kesäkuussa bensiiniautojen osuus oli 16 prosenttia, dieselin 13,5 prosenttia. Viime vuoteen verrattuna bensiinikäyttöisten autojen myynti on laskenut lähes 30 prosenttia.

– Tavoite lopettaa fossiilisilla polttoaineilla toimivien autojen myynti vuonna 2025 näyttää mahdolliselta saavuttaa, mutta 50 prosentin osuuden nostaminen sataan prosenttiin ei toteudu itsestään, sanoi Norjan sähköautoliiton apulaispääsihteeri Petter Haugneland.

Haugneland viittaa Norjassa virinneeseen keskusteluun, jossa on alettu vaatia sähköautojen avokätisten tukien karsimista. Sähköautojen ostamisesta ei makseta suoria tukia, mutta ostajat välttyvät monilta veroilta ja maksuilta, joten ostajat saavat merkittävää taloudellista etua hankinnoistaan.

Kesäkuussa Norjassa myytiin kaikkiaan 15 352 autoa, joiden keskimääräinen hiilidioksidipäästömäärä oli 55 grammaa kilometriltä.

Suomi tukee sähköauton ostamista

Suomessa täyssähköautojen ostajille maksetaan 2 000 euron hankintatuki, mutta se koskee vain autoja, joiden kokonaishinta on alle 50 000 euroa. Teslan hinta nousee tämän rajan yli.

Suomessa on tämän vuoden viiden ensimmäisen kuukauden aikana rekisteröity reilut 750 täyssähköautoa. Myyntimäärä on kasvussa, sillä koko viime vuoden aikana myytiin suunnilleen yhtä monta. Norjaan verrattuna täyssähköautojen osuus on kuitenkin edelleen hyvin pieni.

