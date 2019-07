The Mopomies ja sen Sisko saa ensi-iltansa Vuohensaaressa

Mopo-Einosta ja hänen Sisko-nimisestä siskostaan kertova suomihittikomedia saa ensi-iltansa 23. heinäkuuta Vuohensaaren kesäteatterissa. The Mopomies ja sen Sisko on Suomen Musiikkiteatterin tuotantoa. Pääroolissa nähdään salolaisille tuttu Petri Lairikko, joka on paitsi syntyjään salolainen myös toiminut Salon Teatterin johtajana 1990-luvulla.

Lairikon omat vanhemmat ovat kumpikin kotoisin Salon seudulta, äidin suku on Kiskolta ja isän puoli Perniöstä.

Lairikko on itsekin viettänyt lapsuutensa alueella. Komedia alkaakin tutuista lapsuuden maisemista, Kiskosta Aijalan kaivoskylästä.

Mopo-Eino ja Sisko lähestyvät keski-ikää, kun heitä alkaa kyllästyttää maaseudun pienet piirit ja oma suku.

– Eino ja Sisko ovat syrjäytyneitä hahmoja, joista kumpikaan ei ole peruskoulun jälkeen saavuttanut mitään. Nyt heihin iskee itsenäistymisen kipinä, Lairikko kertoo.

Eino ja Sisko päättävätkin ryhtyä julkkiksista.

– Laulajaksi päätyminen on heidän mielestään helpoin tapa saavuttaa julkisuutta. Ovathan he harjoitelleet laulamista jo peruskoulun musiikin tunneilla ja tietenkin laulaessaan suihkussa.

Matka julkkikseksi on monimutkaisempi, kuin sisarukset ovat arvanneetkaan. Matkan varrella he saavat apua Suomen suurilta tähdiltä, kuten Katri Helenalta, Anita Hirvoselta ja Kikalta. Matkan varrella kohdataan myös Tapani Kansa ja Danny.

– Mukana on yhteensä kaksikymmentä biisiä. Näyttelijöitä on yhteensä kolme, mutta roolihahmoja on sitäkin enemmän.

Kyse on pienestä produktiosta. Työryhmään kuuluvat Petri Lairikon lisäksi Tero Tanhuanpää , Elisa Lairikko ja Katariina Leino .

Kiskon Kivimakasiinin esitys on loppuunmyyty, mutta Vuohensaaren kesäteatterin esityksiin riittää vielä lippuja.

The Mopomies ja sen Siskon ensi-ilta on tiistaina 23.7. kello 18.00 Vuohensaaren kesäteatterissa. Esityksiä on Vuohensaaressa myös 24. ja 27. heinäkuuta. Perjantaina 26.7. komedia nähdään Kiskon Kivimakasiinissa,