Tiesitkö, ettei autoa saa pestä mökkirannassa? Auton pesu voi olla ympäristörikkomus

Miten huomioida ympäristö kun pesee autoa? Ajoneuvon pesemisestä syntyy merkittäviä määriä jätevesiä, arvioi ympäristöylitarkastaja Jutta Mikkonen Pohjois-Savon ely-keskuksesta. Sen takia kemikaaleihin, pesupaikkaan ja -järjestelyihin sekä jätevesien käsittelyyn tulee kiinnittää erityistä huomiota. Mutta miten se tapahtuu?

1. Kun ostat pesuainetta, osta Joutsenmerkkiä

Pesuaineet on luokiteltu niiden terveys- ja ympäristövaikutusten perusteella. Suosi ympäristömerkittyjä pesuaineita, vinkkaa Suomen ympäristökeskuksen (Syke) ylitarkastaja Timo Seppälä. Monet autonpesuaineet ovat tujuja ja saattavat sisältää liuottimia, koska autoihin kertyy tanakkaa töhnää ja öljytahroja.

Seppälän mukaan suurin osa liasta lähtee ympäristöystävällisilläkin pesuaineilla.

– Vaikutusaika saattaa tosin olla hieman pidempi.

2. Missä saa pestä?

Kuntien ja kaupunkien ympäristömääräyksissä on yleensä linjaus siitä, kuinka usein auton saa pihalla pestä.

– Satunnainen pesu omalla kiinteistöllä noin kerran kuussa on yleensä ok, Mikkonen arvioi.

Katu- ja tiealueilla autoa ei saa pestä. Myös taloyhtiöt saattavat järjestyssäännöissään kieltää autojen pesemisen alueellaan.

Pihalla useimmat pesuaineet saa imeyttää maaperään tai johtaa sade- tai jätevesiviemäristöön. Jos pesuaine sisältää hiilivetyliuottimia, vettä ei saa imeyttää. Tällöin pesupaikalla täytyy olla öljyn- tai hiekanerotuskaivo, joka kerää öljyt ja liuottimet talteen.

Syken ylitarkastaja Seppälä muistuttaa, että autoa pestessä ainoa ongelma ei ole pesuaine. Autosta irtoaa pestessä öljyä ja raskasmetalleja. Kaivo estää myös näitä haitallisia aineita imeytymästä maahan.

3. Saako auton pestä mökkirannassa?

Vaikka omistaisi mökin ja rannan, tontilla ei saa tehdä mitä lystää.

– Samat säännöt auton pesemiseen pätevät mökilläkin. Pesuvettä ei pidä päästää ympäristöön. Ei matonpesuvettäkään saa päästää imeytymään ympäristöön, Mikkonen sanoo.

4. Miten varoa pohjavesialueita?

Ympäristönsuojelulaissa mainittu pohjaveden pilaamiskielto on yksiselitteinen. Pohjavesialueilla pesuainevesiä ei saa imeyttää maaperään missään tilanteessa.

Mutta miten tietää, sijaitseeko vaikkapa mökkitontti pohjavesialueella?

– Kukaan ei tule sitä sinulle kertomaan. Pitää olla itse valveutunut ja selvittää, Seppälä sanoo.

Asian voi selvittää esimerkiksi Vesitulkki-palvelusta Ympäristöhallinnon verkkosivuilta.

5. Mitä myrkky tekee ympäristölle ja ihmiselle?

Pesuaineiden sisältämillä liuotinaineella on haitallinen vaikutus vesistöön. Vaikka liuottimet Seppälän mukaan yleisesti haihtuvat, osa niistä kulkeutuu veden mukana ja jää maaperään.

– Liuottimille altistumista halutaan välttää, koska ne ovat yleisesti ottaen myrkyllisiä. Monet niistä aiheuttavat syöpää, hän sanoo.

6. Mitä sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Ympäristöylitarkastaja Mikkonen muistuttaa, että kaupungin ympäristönsuojelumääräykset koskevat kaikkia kuntalaisia, myös mökkiläisiä.

– Jos sääntöjä rikkoo, se on ympäristörikkomus, Mikkonen sanoo.

