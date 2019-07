Tiistain Top Ten: rallitähdet, joita Jyskälän menestys karttoi

1) Colin McRae, 25 voittoa, MM 1995

On suorastaan ihme, ettei vuosina 1992–2003 yhdeksän kertaa Suomen MM-ralliin startannut ja sora-alustoilla suorastaan lentänyt McRae lopulta ollut koskaan edes kovin lähellä voittoa Jyväskylässä. Lähimpänä täysosuma oli vuonna 2000, jolloin kakkoseksi yltänyt McRae hävisi Marcus Grönholmille runsaan minuutin. Vuotta myöhemmin skotti oli kisassa kolmas.

2) Petter Solberg, 13 voittoa, MM 2003

Toinen sorateiden ystävä, jota menestys kiersi Jyväskylässä on vuoden 2003 maailmanmestari Petter Solberg. Norjalainen starttasi Jyväskylässä vuosina 1999–2012 14 kertaa, mutta ylsi vain kahdesti palkinnoille: vuonna 2003 sijoitus oli toinen ja vuotta aiemmin kolmas.

3) Björn Waldegård, 16 voittoa, MM 1979

Ruotsalaiset ovat perinteisesti viihtyneet Suomen soraränneissä suomalaiskuskien jälkeen toiseksi parhaiten (neljä eri voittajaa). Ruotsin kaikkien aikojen rallitähdelle Jyskälä oli kuitenkin hankala paikka, sillä seitsemän starttia tuotti vain kaksi kolmatta sijaa.

4) Stig Blomqvist, 11 voittoa, MM 1984

Jos oli Waldegårdilla Jyväskylässä enimmäkseen hankalaa, tuntui toinen Ruotsin 1970- ja 80-luvun rallitähti Stig Blomqvist olevan Jyväskylässä kuin kotonaan. Blomqvistin harmiksi hän joutui kiertämään maailman nopeimpia sorateitä samoina vuosina Markku Alénin, Juha Kankkusen, Ari Vatasen, Hannu Mikkolan ja Timo Salosen aikakautena. Kakkossijat vuosina 1982, 1983 ja 1985.

5) Richard Burns, 10 voittoa, MM 2001

Vuoden 2001 maailmanmestari oli todellinen piikki suomalaiskuskien lihassa Jyväskylän rallipoluilla 2000-luvun taitteen molemmin puolin. Kakkossijat 1999, 2001 ja 2002 sekä kolmossija 2003, ainoastaan voitto jäi uupumaan. Virheettömän kuskin mainetta kantanut Burns starttasi Jyväskylässä kuudesti ja keskeytti vain kerran.

6) Thierry Neuville, 11 voittoa

Thierry Neuville on jälleen tulevana viikonloppuna tutun tilanteen edessä: vauhti riittäisi, mutta kestääkö pää? Nopea belgialainen on juhlinut urallaan jo toistakymmentä WRC-voittoa, mutta Jyväskylässä ainut virheetön ajokerta on osunut vuoteen 2013, jolloin Neuville oli maalissa toinen. Sen jälkeen ajovirheitä ja sijoituksia välille 4–9.

7) Kenneth Eriksson, kuusi voittoa

Ruotsin talvirallin erikoismies haki voittoa myös Jyväskylästä vuosina 1986–2002 13 kertaa. Parhaimpina vuosiaan Eriksson ylsi maailman nopeimmassa rallissa kolmanneksi vuosina 1990 ja 1991. Vastapainona viisi keskeytystä.

8) Massimo ”Miki” Biasion, 17 voittoa, MM 1988 ja 1989

Asvalttispesialisti osoitti kykenevänsä voittoihin myös soraralleissa. Jostain syystä kaksinkertainen maailmanmestari vältteli kuitenkin Suomen sorateitä, eikä startannut Jyväskylässä kuin kahdesti. Vauhti ei riittänyt kärkeen, mutta sijat viisi (1989) ja kuusi (1992) olivat kuitenkin osoitus italialaisen varmaotteisuudesta.

9) Henri Toivonen, kolme voittoa

Vaikka lahjakkuuden ura päättyi ennenaikaisesti 29-vuotiaana vuonna 1986, ehti Toivonen startata Jyväskylässä kymmenen kertaa. Seitsemästä ensimmäisestä yrityksestä kuusi päättyi keskeytykseen, mutta ajoi Lancialla kolmanneksi (1984) ja neljänneksi (1985).

10) Harri Rovanperä, yksi voitto

Epäsuomalaiseen tapaan ei ollut koskaan parhaimmillaan Suomen MM-rallissa. Starttasi vuosina 1993–2005 12 kertaa, mutta ei päässyt maaliin pistesijoilla kuin neljästi. Kolmas sija vuonna 2000 jäi uran parhaaksi Jyskälässä.

Salkkarin urheilutoimitus listaa joka tiistai kymmenen parasta oleellisissa ja varsinkin epäoleellisissa kategorioissa.

Tiistain Top Ten 38: MM-uintijoukkueen Instagram-aktiivit

Tiistain Top Ten 37: Suomen jalkapallomaajoukkueen päävalmentajat