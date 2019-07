Tokio pelkää ensi kesän olympiaruuhkia, patistaa ihmisiä etätöihin

Japanilaiset työntekijät tekevät pidempää työaikaa kuin monissa muissa maissa, mutta ensi kesänä heitä pyydetään jäämään kotiin. Tokio yrittää välttää olympialaisten liikennekaaoksen patistamalla ihmisiä etätöihin.

Asiantuntijat odottavat Tokion alueen juniin olympialaisten aikana kymmenen prosenttia enemmän matkustajia kuin yleensä kesäaikaan. Autoliikenteen odotetaan kasvavan jopa viidenneksellä, mikä voi johtaa pahoihin ruuhkiin.

– Kisoihin on tulossa jopa 920 000 katsojaa ja muuta kisavierasta päivittäin, kertoi kisojen liikenneasioista vastaava Kasumi Yamasaki.

Junavuoroja on tarkoitus lisätä, mutta työmatkaliikenteen ruuhkahuipun aikaan kello 7-9 raiteet ovat ennestäänkin täynnä. Siksi työmatkaliikennettä on pakko vähentää.

Tokio julkisti maanantaina, noin vuotta ennen olympialaisten alkua, etätyökampanjan, jossa valtion virastot ja monet yksityiset yrityksen sitoutuvat siihen, ettei heidän työntekijöidensä tarvitse matkustaa töihin ruuhka-aikoina. Mukana on lähes kolme tuhatta yritystä, kuten autojätti Toyota.

Viranomaiset toivovat, että kampanja tuo Japanin työelämään rennomman asenteen. Japani on tunnettu tapauksista, joissa työntekijöitä on kuollut työn aiheuttamaan rasitukseen.

Japani on aiemminkin yrittänyt suitsia maan pitkiä työpäiviä ja tehdä työelämästä joustavampaa. Näin ihmisten perhetilanteet pystyttäisiin ottamaan paremmin huomioon, ja perheissä voitaisiin huolehtia lapsista ja vanhuksista.

– Toivomme, että olympialaisiin liittyvä kampanja osoittaa, että etätöissä työntekijät voivat olla jopa tehokkaampia kuin toimistollaan, Japanin sisäministeriössä etätöistä vastaava Kanako Nakayama kertoi.

Tokion kesäolympialaiset alkavat 24. heinäkuuta ensi kesänä. Kisat päättyvät 9. elokuuta.

STT

