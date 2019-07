Totuutta levämyrkyistä ei näe paljain silmin – USA:n armeija kiinnostui salolaistestistä

Salolaisen Salofan sinilevätesti paljastaa, että vedessä voi olla myrkkyjä, vaikka levää ei näkyisikäään. Testistä on nyt kiinnostunut myös Yhdysvaltain armeija.

Kellanvihreät levävanat luikertelivat Mathildedalin satamassa Salossa. Pikatesti paljasti, että rantavedessä lillui vähemmän maksamyrkkyjä kuin kolmensadan metrin päässä Matildansalmessa, jossa sinilevää ei näkynyt yhtään.

– Mitä minä sanoin! Salofa Oy:n hallituksen puheenjohtaja Thommy Hellberg hihkaisi laiturilla.

Tätä terveysteknologiaan erikoistunut salolaisyritys joutuu toistamaan koko ajan. Heidän sinilevätestinsä kertoo vedessä olevista levämyrkyistä, ei sinilevän määrästä. Myrkkyjä saattaa olla vedessä vielä päiviä sen jälkeen, kun näkyvä levä on jo kadonnut.

– Vesi voi olla myrkyllisimmillään, kun se on kirkkaimmillaan, Hellberg sanoo.

Nyt maailman ainoasta sinilevämyrkkyjen pikatestistä on kiinnostunut myös Yhdysvaltain armeija.

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Turun yliopisto kertoivat kesällä 2016 kehittäneensä helppokäyttöisen ja edullisen sinilevätestin. Kaksivuotista tutkimusta oli rahoittanut innovaatiorahoituskeskus Tekes.

Testi toimi laboratoriossa, mutta jonkun piti vielä kaupallistaa se. Moni valmistaja Suomessa ja ulkomailla oli kiinnostunut tuotteesta, jolle povattiin maailmanlaajuisia markkinoita.

Kilpailun voitti Salofa.

”Jokamiehen sinilevätestit tehdään Salossa”, Salon Seudun Sanomat uutisoi helmikuussa 2017.

Tutkijoiden kehittämän prototyypin tuotteistaminen ei ollut helppoa. Hellbergin sanoin rahaa paloi tolkuttomasti.

Sinilevätestien kuluttajapakkaukset tulivat myyntiin viime kesänä, ja tänä vuonna BlueGreenTest on hivuttautunut valtakunnallisten kauppaketjujen ja apteekkien valikoimiin.

– Tuote oli täysin uusi, emmekä oikein tienneet, mitä odottaa. Nyt voi sanoa, että hyvin on mennyt. Olemme viime kuukausina myyneet kymmeniätuhansia sinilevätestejä, Hellberg sanoo.

Vientikauppoja on vireillä muun muassa Australiaan ja Iso-Britanniaan. Uusimpana listalle on noussut Yhdysvaltain armeija, jonka vaatimukset testi on Hellbergin mukaan jo läpäissyt.

– Odotamme sieltä isoja kauppoja. Sellaista tasaista tuhannen testin kuukausittaista virtaa.

Yli puolet Salofan tuotannosta menee vientiin jo ennestään. Yritys valmistaa Meriniityssä ammattikäyttöön muun muassa huumepikatestejä, raskaustestejä sekä erilaisia syöpätestejä.

Jos kaikki sujuu odotetusti, startup-yrityksen liikevaihto ylittää tänä vuonna kaksi miljoonaa euroa.

Ympäristöterveydestä vastaavat viranomaiset suhtautuvat sinilevätesteriin edelleen varauksella. Tutkija Sirpa Lehtinen Suomen ympäristökeskuksesta viittaa tiedotteeseen, jonka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Suomen ympäristökeskus, Myrkytystietokeskus ja Elintarviketurvallisuusvirasto Evira julkaisivat heinäkuussa vuosi sitten.

”Markkinoilla olevilla pikatesteillä voi mitata vain yksittäisten myrkkyjen esiintymistä vedessä, joten nämä testit saattavat johtaa virheelliseen turvallisuuden tunteeseen”, tiedotteessa todettiin.

Viranomaisten mukaan pelkkä aistinvarainen havainto sinilevistä riittää siihen, että veden kanssa pitää olla varovainen.

– Sinibakteerien tuottamia erilaisia myrkkymuotoja ja muita bioaktiivisia aineita tunnetaan yli sata, erikoistutkija Tarja Pitkänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta huomauttaa.

Salofan sinilevätesti erottaa yksitoista eri levämyrkkyä: MC-LR, dm-MC-LR, MC-RR, dm-MC-RR, MC-LA, MC-LY, MC-LF, MC-YR, MC-WR, MC-L sekä Nod-R.

Lyhenne MC tarkoittaa mikrokystineejä ja Nod nodulariinia. Ne ovat sinilevän tuottamia maksamyrkkyjä. Mikrokystiini-LR on mikrokystiineistä myrkyllisin. Nodularia spumigena -sinilevän tuottama nodulariini on Itämeressä runsaimmin esiintyvä levämyrkky.

Johtava tutkija Richard Fagerström Teknologian tutkimuskeskus VTT:sta oli mukana kehittämässä sinilevätestiä.

– Se on oikein hyvä testi, joka testaa kaikki tavallisimmat maksamyrkyt. Jos joku saman myrkkyryhmän myrkky jää huomaamatta, niin vedessä on mitä todennäköisimmin niitä muitakin myrkkyjä, jotka testi tunnistaa joka tapauksessa, Fagerström sanoo.

Fagerström kertoo itse käyttävänsä pikatestiä mökkirannallaan Inkoossa. Hän sanoo myös ymmärtävänsä viranomaisia, joilla on vastuu ihmisten terveydestä yleisillä uimarannoilla. Fagerströmiä harmittaa lähinnä se, ettei pikatesti erota vielä hermostolle myrkyllisiä yhdisteitä.

– Viranomaisetkin alkaisivat ehkä pikkuhiljaa ymmärtää testin arvon, kun se testaisi myös hermomyrkkyjä.

Maksalle myrkylliset sinilevät ovat yleisempiä kuin hermostoon vaikuttavat yhdisteet.

VTT ja Turun yliopisto ovat valmiita jatkamaan sinilevätesterin kehittämistä. Hermomyrkkyjä tunnistavan testin luominen veisi Richard Fagerströmin mukaan puolitoista tai kaksi vuotta.

– Nämä eivät ole halpoja juttuja, mutta kovasti on toiveita, että rahoitus järjestyy.

Fagerström arvioi, että rahaa tarvittaisiin ”joitakin satojatuhansia” euroja. Salofa valmistaa ja myy nykyisiä sinilevätestejä VTT:n ja Turun yliopiston lisenssillä. Salolaisyritys pysyy tutkijoiden yhteistyökumppanina myös jatkossa.

Thommy Hellberg ajeli Salofan tehtaanjohtajan Jarmo Nykäsen kanssa Salon vesillä viime viikolla. Hellberg esitteli testausvaiheessa olevaa älypuhelinsovellusta. Sen tarkoitus on lukea testerin punainen viiva ja kertoa myrkyn määrä vedessä.

Kaksikko ajoi Matildansalmeen. Meriwiki-palveluun oli neljä päivää aiemmin talletettu tieto Runsaasti levää. Havainto oli kirjattu Kemiönsaaren puolella salmea.

Levää ei enää näkynyt paljain silmin. Nykänen kauhaisi vettä ämpäriin, ja Hellström ohjasi veneen salmen itärannalle Mathildan Marinaan. Matkaa oli kolmisensataa metriä.

Nykänen otti laiturin reunalta näytteen, ja viritti testiputkilot kuplimaan rantakiveykselle.

– En yhtään ihmettelisi, vaikka tässä olisi vähemmän myrkkyä kuin tuolla salmessa, Hellberg totesi.

Testerit aistivat maksamyrkkyä molemmista näytteistä. Hellström luki viivat puhelimellaan. Sovelluksen mukaan Kemiön puolella Matildansalmea oli maksamyrkkyä 2,6 nanogrammaa, mutta Mathildedalin rannassa vain 1,1 nanogrammaa millilitrassa.

Salofa Oy on yksi salolaisista startup-yrityksistä, joiden kehitystä Salon Seudun Sanomat on seurannut. Aiemmat jutut on julkaistu 6.9.2015, 18.7.2016, 1.2.2017 ja 29.3.2018.

Näkymätöntä myrkkyä

Sinilevät ovat yhdestä solusta koostuvia, maailman vanhimpia eliöitä. Niitä on ollut maapallolla jo 2,7 miljardia vuotta sitten. Rakenteeltaan sinilevät ovat lähempänä bakteereja kuin leviä. Tutkijat puhuvatkin usein syano- eli sinibakteereista.

Lajeja on satoja, joista Itämeressä esiintyy noin kahdeksankymmentä. Suurin osa Itämeren sinibakteereista on myrkyttömiä, mutta noin puolet leväkukinnoista on myrkyllisiä.

Mahdolliset levämyrkyt voivat säilyä vedessä vielä päiviä sen jälkeen, kun leväesiintymä ei enää näy.