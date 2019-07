Trömperi-päivässä kuultiin tarinoita tien päältä

Trömperin kestikievarin pihassa on tavallista enemmän vilinää. Harmaanruskean hirsirakennuksen pihalla kukkivat kukat, ja kahvilan rappusilla on ruuhkaa, kun Trömperi-päivän vierailijat etsivät kahvikuppi kädessä paikkaa pihamaan auringosta. Yksi päivän kohokohdista on vuosittain myönnettävä Paras pihapiiri -tunnustus.

Tänä vuonna tunnustus myönnettiin Angelniemen vanhalle pappilalle. Espoolaiset Annikki ja Kalevi Hauvonen ovat ylläpitäneet pappilaa jo 38 vuotta. Pappila hankittiin aikoinaan perheyhtiö Hafmexin edustus-, kokous- ja koulutuskäyttöön.

Rikala-seuran mukaan parhaan pihapiirin tunnustus pappilalle on kunnianosoitus kulttuuriperinnön vaalijoille. Rakkaus perinteiden ylläpitämiseen käy pian selväksi, kun kuuntelee Kalevi Hauvosen historiallista katsausta. Nimiä ja vuosia seuraa toinen toisensa perästä kuin apteekin hyllyltä. Myös Annikki Hauvoselle perinteet ja historia ovat tärkeitä.

– Kun ostimme paikan, aloin välittömästi etsiä kartanokirjoja ja luin ne. Otimme paljon selvää asioista, Annikki Hauvonen kertoo.

Pappilan pihapiiriin kuuluvat päärakennuksen lisäksi vanha ulkorakennus saunoineen ja pieni, museona toimiva vilja-aitta. Valkoapilan kukittamalla pihamaalla kasvavat suuret tammet. Pihapiirin lempipaikasta eivät Hauvoset pääse täysin yksimielisyyteen. Kalevi Hauvonen kertoo suosikkipaikan määräytyvän työtehtävän mukaan. Kanteleensoiton opettajana toimineen Annikki Hauvosen suosikkipaikka on pappilan veranta.

– Täyskuutamolla on hieno istua siinä, kun kuu paistaa suoraan verannalle koristelasien läpi, Kalevi Hauvonen kertoo.

Vaikka Hauvosten koti onkin Espoossa, ovat siteet Varsinais-Suomeen vahvat. Kalevi Hauvosen isä toimi 1900-luvun alussa Turun Maarian seurakunnan pappina.

– Pappilassa tuntuikin vähän siltä kuin kotiin olisi tullut, Kalevi Hauvonen sanoo.

Trömperi-päivässä kuultiin myös suomusjärveläisen Roni Alhon tunnelmia Nuorgamiin ja Nordkappiin suuntautuneista hyväntekeväisyysreissuista. Alho tunnetaan pitkänmatkan mopoilijana, jonka tempausten tavoitteena on saada näkyvyyttä koulukiusaamiselle.

Pitkät reissut laittavat kulkuvälineet koville. Edellisen reissun Jawa-mopo ei ihan kestänyt loppuun saakka ja korjauksiakin piti matkan varrella tehdä kymmeniä. Alho päätti, että Nordkappiin pitää saada väline joka kestää. Ajovälineeksi valikoitui vanha kunnon Pappa-Tunturi.

– Kun Suomi voitti jääkiekon maailmanmestaruuden, ajattelin, että on pakko hankkia sellainen mopo, joka näyttää Möröltä. Suomen Turussa valmistettu mopo kesti 7 kilometrin Nordkappin tunnelit ja yli 10 prosentin nousut, Alho kertoo.

Yhtenä etappina oli Pellon kunta Tornionjokilaaksossa. Siellä Alho tapasi koulukiusatun Arttu Huttusen perheineen. Pellosta matka jatkui yhdessä päivässä Enontekiölle.

Vaikka kulkuväline oli Jawaa parempi, haasteilta ei vältytty.

– Enontekiöllä alkoi näyttää siltä, että kohta tulee pojalle kylmä. Laitoin sitten päälle sinisen pilkkihaalarin, kahdet verkkarit, kahdet sukat, kahdet hanskat ja kaksi kypärähuppua. Norjan puolella alkoikin sataa vettä ja Koutokeinossa satoi ajoittain räntää. Kyllä mies meinasi väsyä siihen Norjan armottomaan ilmastoon, aika kylmä oli, Alho kertaa.

Tarkoituksena on jatkaa koulukiusaamisen ehkäisyyn liittyviä koulukierroksia syksyllä. Alho kiertää kouluissa puhumassa omista kokemuksistaan. Seuraava matkatavoite on myös tiedossa: kolmioajo, jossa Alho aikoo ajaa Ahvenanmaan ympäri.

– Jos on Pappa-Tunturi, niin saa liittyä kerhoon mukaan. Jos on Suzuki PV niin saa silläkin tulla, Alho lupaa.