Trooppiseksi myrskyksi laantunut Barry voi tuoda päiviä kestävät rankkasateet Louisianaan ja Mississippiin

Yhdysvalloissa Louisianassa trooppiseksi myrskyksi laantunut Barry voi tuoda perässään useita päiviä kestävät sateet ja tulvat. Hitaasti etenevä Barry-myrsky etenee nyt Louisianan osavaltion itä- ja sisäosissa kohti Mississippiä.

– Tämä on vasta alkua. Osavaltiollamme on edessään pitkiä päiviä, Louisianan kuvernööri John Bel Edwards sanoi myrskyn rantauduttua.

Asiantuntijoiden mukaan myrsky tuo ennennäkemättömän määrän kosteutta Meksikonlahdelta mukanaan. Juuri runsaista sateista onkin povattu Barryn isointa riskiä.

– Suuri osa trooppiseen Barry-myrskyyn liittyvistä sateista Louisianassa ja Mississippissä tulevat viikonlopun aikana vasta myrskykeskuksen perässä, Yhdysvaltain kansallinen sääpalvelu tviittasi.

Toisessa tviitissä sääpalvelu varoitti Barryn vaikutusten vain kasvavan sunnuntain kuluessa.

Rajuimmissa arvioissa sadetta luvataan jopa lähes 40 senttiä. Tilannetta pahentaa valmiiksi noussut Mississippi-joen pinta, joka lähenteli jo ennen myrskyä tulvarajoja.

Alueella jännitetäänkin tulvavallien pitävyyttä herkeämättä, mutta viranomaiset ovat vakuutelleet niiden kestävän.

Kymmeniätuhansia ilman sähköä

Barry yltyi hetkeksi lauantaina ykkösluokan hurrikaaniksi mutta laantui muutaman tunnin jälkeen takaisin trooppiseksi myrskyksi.

Tuulet puhkuivat kovimmillaan 33 metriä sekunnissa, mikä on ykkösluokan hurrikaanin alaraja. Barrystä tuli voimistumisensa myötä tämän vuoden ensimmäinen hurrikaani Atlantilla. Kausi kestää kesäkuusta marraskuuhun.

Moni odotti New Orleansissa myrskyä pelolla, sillä kaupungilla on vielä tuoreessa muistissa vuoden 2005 hurrikaani Katrinan aiheuttamat tuhot. Tuolloin noin 80 prosenttia kaupungista joutui veden alle, kun huonosti ylläpidetyt tulvavallit pettivät. Katrina johti noin 1 800 ihmisen kuolemaan.

Barryn jäljiltä on New Orleansin alueella mediatietojen mukaan ainakin 50 000 ihmistä ilman sähköä. Tuhansia on evakuoitu. Kaikki lennot lauantailta jouduttiin perumaan. Pelastusviranomaiset ovat auttaneet tulvan keskelle jääneitä ihmisiä pois kodeistaan. Vesi on paikoin tulvinut teille ja naapurustoihin.

New Orleansin alueelle ja osaan Mississippi-osavaltiota on annettu myös tornadovaroituksia.

