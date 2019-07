Trump haukkui Baltimorea ja sai niskaansa rasismisyytöksiä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on taas aiheuttanut sanomisillaan kohun ja saanut niskaansa rasismisyytöksiä.

Trump hyökkäsi demokraattien afroamerikkalaista kongressiedustajaa Elijah Cummingsia vastaan ja haukkui tämän kotikaupunkia Baltimorea rottia kuhisevaksi sekasotkuksi. Trumpin mukaan kukaan ei haluaisi asua siellä.

Muun muassa edustajainhuoneen puhemies Nancy Pelosi kutsui Trumpin hyökkäystä rasistiseksi. Baltimoren afroamerikkalainen pormestari Bernard Young sanoi presidentin kommentteja loukkaaviksi ja vaarallisiksi.

Marylandin suurin kaupunki Baltimore on yksi Yhdysvaltain väkivaltaisimmista. Köyhyydestä kärsivän kaupungin väestöstä enemmistö on afroamerikkalaisia.

STT

