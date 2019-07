Trump ja Boris Johnson avasivat heti kahdenväliset kauppaneuvottelut

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo keskustelleensa puhelimessa Britannian uuden konservatiivipääministeri Boris Johnsonin kanssa.

Trumpin mukaan kaksikko aloitti heti kahdenväliset kauppaneuvottelut. Trump totesi, että Britannian EU-eron jälkeen maiden on mahdollista solmia merkittävä kauppasopimus.

– Me teemme jo töitä kauppasopimuksen eteen, Trump sanoi.

Trump myös ennusti, että Johnsonista tulee mahtava pääministeri. Hän kutsui Britannian uutta hallitukseen vetäjää myös ”hyväksi tyypiksi”.

Myös Atlantin toisella laidalla vakuuteltiin maiden poliittisten päämiesten hyvää yhteyttä. Britannian pääministerin edustaja sanoi, että Trump ja Johnson ovat molemmat ilmaisseet sitoutuvansa maiden välisen, kunnianhimoisen vapaakauppasopimuksen solmimiseen. Johnsonin edustajan mukaan viralliset neuvottelut on määrä aloittaa mahdollisimman pian sen jälkeen, kun Britannia on ulkona EU:sta.

Johnson on toitottanut, että brexitin jälkeen Britannia on itsenäinen maa, joka neuvottelee kauppasopimuksensa itse.

STT