Trump korosti yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow’ssa

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump korosti kansakunnan yhtenäisyyttä kiistellyssä itsenäisyyspäiväshow’ssa Washingtonissa. Trump on isännöinyt massiivista itsenäisyyspäiväjuhlaa panssarivaunuesittelyineen ja sotilaskoneiden ylilentoineen. Järjestelyt ovat herättäneet arvostelua, sillä perinteisesti itsenäisyyspäivä on pyritty rauhoittamaan politiikalta ja aiemmat presidentit ovat pitäneet matalaa profiilia päivän aikana.

Trump kertasi sateisessa pääkaupungissa Yhdysvaltojen syntyhistoriaa ja sai kannattajiltaan valtaisat suosionosoitukset vakuuttamalla, että maa on tänään vahvempi kuin se on koskaan ollut.

Valkoisen talon edustalla nähtiin puheen alla väkivaltaisia yhteenottoja, kun Trumpia vastustavat mielenosoittajat sytyttivät Yhdysvaltojen lipun tuleen. Myös Trumpin kannattajien joukossa oli nujakointia, ja pidätyksiä tehtiin CNN:n mukaan useita.

https://edition.cnn.com/politics/live-news/trump-washington-dc-july-4-2019/index.html

STT

Kuvat: