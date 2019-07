Trump on ”erittäin pettynyt” Ruotsin pääministeri Löfveniin räppärijupakan takia

Yhdysvaltain presidentillä Donald Trumpilla on uusi silmätikku: Ruotsin pääministeri Stefan Löfven. Trump kertoo olevansa erittäin pettynyt Löfveniin, koska tämä ei auttanut vapauttamaan Ruotsissa vangittuna olevaa amerikkalaisräppäriä Asap Rockya.

Vielä aiemmin tässä kuussa Trump kuvaili Löfveniä erittäin lahjakkaaksi.

– Olen erittäin pettynyt pääministeri Stefan Löfveniin, koska hän ei pystynyt toimimaan. Ruotsi on pettänyt Yhdysvaltojen afroamerikkalaisen yhteisön, Trump tviittasi.

Asap Rocky, oikealta nimeltään Rakim Mayers sai torstaina Ruotsissa syytteen pahoinpitelystä aiemmin tässä kuussa Tukholmassa sattuneen katutappelun seurauksena. Syyttäjän arvion mukaan Mayers on syyllistynyt rikokseen, vaikka tämä sanookin puolustaneensa itseään ja tulleensa provosoiduksi. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla.

Trump sanoi viime viikolla keskustelleensa tukijoihinsa kuuluvan muusikko Kanye Westin kanssa Asap Rockyn tapauksesta ja lupasi olla yhteydessä ”erittäin lahjakkaaseen” Löfveniin. Trump soittikin Löfvenille, joka lupasi että pidätettyä räppäriä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Ruotsalaispoliitikot ovat kuitenkin muistuttaneet, että maan oikeuslaitos on Yhdysvaltojen tapaan itsenäinen, eivätkä ministerit saa sekaantua asiaan. Tämä ei ole miellyttänyt Trumpia.

Trump: Teemme Ruotsin hyväksi paljon

Mayersin pidätykseen johtaneesta katutappelusta ja sitä edeltäneistä tapahtumista on liikkunut internetissä videomateriaalia, jota Trumpkin on ilmeisesti tutkaillut.

– Katsoin videot Asap Rockystä, ja öykkärit seurasivat ja härnäsivät häntä. Kohdelkaa amerikkalaisia reilusti! Trump vaahtosi Twitterissä.

– Antakaa Asap Rockylle hänen VAPAUTENSA. Teemme Ruotsin hyväksi niin paljon, mutta se ei näytä toimivan toiseen suuntaan. Ruotsin pitäisi keskittyä todelliseen rikosongelmaansa!

Trump on aiemmin ehdottanut takuiden maksamisesta Mayersin vapautta vastaan, vaikka Ruotsin oikeusjärjestelmässä ei tunneta takuita.

Maksimirangaistus pahoinpitelystä on Ruotsissa kaksi vuotta.

STT

