Trump pohtii Twitterissä: Maahanmuuttajataustaiset kongressiedustajat takaisin sinne mistä tulivat

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on ankarien rasismisyytösten kohteena maahanmuuttajataustaisia kongressiedustajia koskevasta tviittailustaan.

Trump kirjoitti Twitterissä, että edistysmieliset demokraattien naiskongressiedustajat tulevat alun perin maista, joiden hallitukset ovat korruptoituneimpia ja kyvyttömimpiä koko maailmassa. Presidentti pohti, että edustajat voisivat palata näihin maihin korjaamaan niiden hallinnon ongelmia.

Trumpin tulkittiin viittaavan neljään maahanmuuttajataustaiseen kongressiedustajaan. Heistä kolme on syntynyt Yhdysvalloissa ja yksi on muuttanut Yhdysvaltoihin lapsena.

STT

