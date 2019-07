Trump uhkaa Ranskaa viinitulleilla digiveron takia – absolutistipresidentti kertoi pitävänsä amerikkalaisista viineistä enemmän kuin ranskalaisista

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkaa Ranskaa vastatoimilla maan digiveron takia. Trump sanoi Ranskan presidentin Emmanuel Macronin toimineen hölmösti ja vihjasi, että Yhdysvallat saattaa asettaa tuontitulleja ranskalaisille viineille.

Trump on suuttunut Ranskan hyväksymästä digiverosta, joka tähtää teknologiajättien verottamiseen niissä maissa, joissa ne tekevät tuottonsa, vaikka niiden pääkonttori olisi muualla. Vero kohdistuu erityisesti yhdysvaltalaisiin yhtiöihin kuten Googleen ja Facebookiin.

Britannia on kaavaillut samankaltaista veroa.

– Ranska laittoi juuri digiveron meidän upeille amerikkalaisille teknologiayhtiöillemme, Trump tviittasi perjantaina.

– Ilmoitamme pian huomattavista vastatoimistamme Macronin hölmöyteen.

Presidentti sanoi myöhemmin päivällä toimittajille, että vastatoimien kohteena saattaa olla viini. Trump myös otti kantaa ranskalaisten viinien laatuun, vaikka hän itse on tunnettu absolutisti.

– Olen aina pitänyt amerikkalaisista viineistä enemmän kuin ranskalaisista viineistä, vaikka en juokaan, Trump sanoi.

– Pidän vain siitä, miltä ne näyttävät.

Eurooppalaisviinien verotus Yhdysvalloissa suhteellisen kevyttä

Trump on vihjannut aiemminkin kohdistavansa toimia Ranskan viinialaa kohtaan parantaakseen yhdysvaltalaisten viinintuottajien kilpailuasemaa.

EU on yhdysvaltalaisten viinien tärkein ulkomainen markkina-alue, mutta eurooppalaisia viinejä viedään Yhdysvaltoihin paljon enemmän. Eurooppalaisten tuontiviinien verotus Yhdysvalloissa on alhaisempaa kuin yhdysvaltalaisten viinien verotus EU:ssa.

Trump on tähän asti tullut pääosin hyvin toimeen Macronin kanssa, vaikka miesten poliittiset ideologiat ovat varsin kaukana toisistaan.

Ranskan talousministeri Bruno Le Maire vahvisti perjantaina hallituksen panevan toimeen parlamentin aiemmin tässä kuussa hyväksymän digiveron.

– Digitaalisen toiminnan verotus on haaste meille kaikille. Haluamme päästä sopimukseen G7:n ja OECD:n sisällä. Sillä väliin Ranska panee toimeen kansalliset päätöksensä.

STT

