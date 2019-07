Trumpin hallinto antoi periksi – väestönlaskentaan ei tule kiisteltyä kansalaisuuskysymystä

Yhdysvalloissa ensi vuonna järjestettävässä väestönlaskennassa ei kysytä vastaajien kansalaisuutta. Presidentti Donald Trumpin hallinto on luopunut kiistaa aiheuttaneen kysymyksen lisäämisestä väestölaskentaan.

Yhdysvaltain korkein oikeus linjasi viime viikolla, että perusteet kysymyksen lisäämiselle eivät ole riittäviä.

Oikeuden linjauksen jälkeen Trump päätti viivyttää väestölaskentalomakkeiden painamista, jotta hallinnolla olisi aikaa löytää uudet perusteet sille, miksi kansalaisuuskysymyksen pitäisi olla mukana. New York Timesin mukaan Trumpin hallinto on määrännyt väestönlaskentavirastoa painamaan ensi vuoden kyselylomakkeet ilman kysymystä kansalaisuudesta.

Demokraattipuolue, ihmisoikeusjärjestöt ja useat väestönlaskennan asiantuntijat ovat vastustaneet kansalaisuuskysymystä. Se ei ole ollut mukana väestölaskennassa sitten vuoden 1950.

Vastustajat ovat pelänneet, että kysymys saa monet siirtolaiset jättämään väestönlaskentalomakkeen täyttämättä, mikä tekisi tuloksista vähemmän luotettavia. Monet epäilevät, että perimmäinen tavoite on etsiä laittomasti Yhdysvalloissa oleskelevia maahanmuuttajia.

Väestölaskentaviraston asiantuntijat arvioivat, että 1,6-6,5 miljoonaa siirtolaista eritoten Latinalaisen Amerikan maista jättäisi vastaamatta tai valehtelisi, jos kansalaisuuskysymys olisi mukana.

Väestölaskenta vaikuttaa valtion rahojen jakoon

Kymmenen vuoden välein järjestettävän väestönlaskennan tuloksilla on suuri merkitys. Niiden perusteella päätetään muun muassa, kuinka monta edustajaa kukin osavaltio saa kongressin edustajainhuoneeseen. Sillä on vaikutusta myös valtion rahojen jakamiseen osavaltioille ja paikallisyhteisöille; väestönlaskenta voi ratkaista esimerkiksi, mihin rakennetaan uusi koulu tai sairaala.

Koska vastaamatta jättäminen tekisi siirtolaisista näkymättömiä, monet liittovaltion palvelut saattaisivat heikentyä alueilla, joilla he asuvat.

https://www.nytimes.com/2019/07/02/us/trump-census-citizenship-question.html?action=click&module=Top%20Stories&pgtype=Homepage

STT

Kuvat: